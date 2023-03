RoboCup-Team der KGS Brinkum erreicht Platz 3 in Berlin

Die Berliner Senatorin für Bildung, Jugend und Familie und Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, (2.v.l.) Astrid-Sabine Busse, besucht das RoboCup-Junior Team „Pegasus“ der KGS Stuhr-Brinkum in Berlin. © Henning Brandt

Schülerinnen und Schüler der RoboCup-AG der KGS Brinkum haben nun ein Wochenende im A32 Co-Working-Space auf dem Siemensgelände in Berlin-Siemensstadt verbracht. Das Team „Pegasus“ der KGS Brinkum nahm in der Kategorie „OnStage“ des RoboCup-Junior-Wettbewerbs 2023 teil und belegte den dritten Platz.

Brinkum – Bei dem Wettkampf geht es laut einer Mitteilung der Schule darum, innerhalb von zwei Minuten, mit Hilfe von Robotern, eine Geschichte auf der Bühne zu erzählen. Die Schülerinnen und Schüler aus Brinkum haben sich für die Geschichte vom Hasen und dem Igel entschieden, die sie in eine moderne Form gewandelt und mit Robotern dargestellt haben.

Auch hier ist der „Hase-Roboter“ der schnellere, der „Igel-Roboter“ jedoch der schlauere. Er wechselt sich in einem Tunnel mit seiner Frau ab, einem baugleichen „Igel-Roboter“ und schafft es so, (konditionell) den Hasen zu „überholen“.

Tüftler aus Brinkum programmieren und konstruieren in Berlin

An dem Wochenende in Berlin haben die Tüftler aus Brinkum intensiv programmiert und konstruiert. Ein Großteil der Performance entstand vor Ort. In der gemeinsamen Zusammenarbeit konnten die Schülerinnen und Schüler aus den Klassen fünf bis acht ihr Teamwork und Problemlösungsstrategien unter Beweis stellen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Neben den Auftritten auf einer Bühne musste das Team auch ein Poster und eine technische Dokumentation erstellen und vor versammeltem Publikum sowie einer Jury präsentieren. Außerdem musste sich das Team in einem Interview Fragen zu gelösten und ungelösten Problemen stellen.

Die Berliner Bildungssenatorin und Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Astrid-Sabine Busse, eröffnete die Veranstaltung und besuchte im Anschluss auch das Team der KGS Stuhr-Brinkum.

AG muss wegen Lehrkräftemangel vermutlich eingestellt werden

Die RoboCup-AG traf sich vorab wöchentlich im Werkraum der KGS Brinkum. Nachdem pandemiebedingt in den vergangenen Jahren keine oder virtuelle Wettbewerbe stattfinden konnten, wurden in diesem Jahr wieder reale Qualifikationswettbewerbe vor Ort wie in Berlin angeboten.

Die besten Teams aller Wettbewerbe haben nun die Möglichkeit, an den deutschen RoboCup-Junior Meisterschaften vom 27. bis 30. April in den Messehallen in Kassel teilzunehmen. Auch das Team Pegasus der KGS hat sich dafür qualifiziert.

Aufgrund des akuten Lehrkräftemangels seien jedoch keine Stunden für Arbeitsgemeinschaften und Wahlfächer übrig, heißt es in der Mitteilung, sodass die AG RoboCup nach diesem Wettbewerb vermutlich eingestellt werden muss und das Team Pegasus nur auf privater Ebene weitermachen kann.