Roadshow „Chefinnen im Handwerk“ stellt im Stuhrer Rathaus aus

Deshalb hat die Gemeinde sich an das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gewandt, dass seit vielen Jahren mit der Roadshow „Chefinnen im Handwerk“ versucht, jungen Frauen männlich dominierte Berufe näherzubringen. Bis zum 15. November haben Interessierte die Möglichkeit, sich die multimedialen Portraits kostenlos anzuschauen. Außerdem plant die Gemeinde Führungen und Diskussionen mit Schulklassen, zu denen auch einige Referenten ihren Teil beitragen sollen. „Wir haben etwa einen männlichen Friseur und eine Tischlerin eingeladen“, berichtet die Gleichstellungsbeauftragte Nicole Feldmann-Paske.

Sie und viele weitere Rednerinnen waren zur Auftaktveranstaltung am Mittwochabend ins Rathaus gekommen. Dort ging es um aktuelle Zahlen, Entwicklungen und vor allem Motivation.

Jede Menge Vorurteile beherrschen noch immer das Handwerk, weiß auch Patricia Veigel-Runte vom Treffpunkt „Sie(h) da!“. Sie engagiert sich für Gleichstellung, organisiert Veranstaltungen für Frauen und weiß, dass sich noch heute, obwohl die Debatte keine neue ist, etwas verändern muss.

+ Daniela Behrens

Und was das genau ist, kann man gar nicht so leicht sagen. „Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet“, erzählt Daniela Behrens vom BMFSFJ. Das habe zwar nicht direkt was mit dem Thema des Abends zu tun, räumt sie ein, aber indirekt eben doch. Wo es Gewalt gegenüber Frauen gibt, kann es keine Gleichstellung geben. Das sei eine Baustelle von vielen. Darunter fasst sie auch Themen wie Frauenquote, Mindestlohn und Aufwertung der sozialen Berufe, in denen deutlich mehr Frauen tätig sind. Dass es sich um ein strukturelles Problem handelt, wird vor dem Hintergrund klar, dass „Frauen in Deutschland heute meist sogar besser ausgebildet sind als Männer“. Dennoch haben deutlich weniger von ihnen Führungspositionen inne.