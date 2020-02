Richtkranz schmückt den Rohbau des neuen Stiftungshauses in Fahrenhorst

„Des Handwerksstandes Stolz und Zier soll leben durch die Flasche hier“, sagte Dierk Jobmann, Vorsitzender der gemeinnützigen Stiftung „Stiftungshaus Fahrenhorst“, am Freitag beim Richtfest für die neue Kultur- und Begegnungsstätte an der Turmstraße 13 in Fahrenhorst. Zuvor hatte der Zimmerergeselle Sven Rumsfeld in luftiger Höhe mit seinen Kollegen den Richtkranz befestigt und den Bautenstand vor rund 70 Besuchern mit einem kräftigen Schluck aus der Pulle besiegelt. „Wir sind sehr froh, dass die regionalen Handwerksbetriebe bisher tolle Arbeit geleistet haben und so zügig vorangekommen sind“, lobte Rainer Knebel, Vize der Stiftung. Erst im November sei mit der Bodenplatte der Baubeginn für das 200 Quadratmeter große Haus markiert worden. Die Beteiligten hoffen, dass die Baumaßnahmen im Spätsommer dieses Jahres abgeschlossen werden können. Auch die Arbeiten für die Umgestaltung des Dorfplatzes laufen bereits.

Text und Fotos: Rainer Jysch