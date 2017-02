Brinkum - Von Andreas Hapke. Lisa Abraham ist die vierte Heranwachsende, die im Mehrgenerationenhaus (MGH) einen Bundesfreiwilligendienst leistet. Und doch ist sie eine besondere „Bufdi“, wie diese Helfer auf Taschengeldbasis genannt werden.

Nach Auskunft von MGH-Leiterin Daniela Gräf konnte Lisa diese Stelle nur unter der Vorgabe „Flüchtlingsbezug“ antreten. Für „normale Bufdis“ habe das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) keine Gelder mehr gehabt.

„Das hat uns in die Karten gespielt“, sagt Gräf. „Wir haben einige Besucher, die nicht originär aus Deutschland kommen. Entsprechend viel haben wir zu tun.“ Zeitlich hat es auch gepasst: Mit Claudia von Oiste hat eine Praktikantin Ende Januar aufgehört, Anfang Februar ist Lisa Abraham eingestiegen. „Ich fühle mich hier schon ganz wohl“, sagt die 19-Jährige. „Es gibt immer etwas zu tun, es gibt immer etwas zu lachen.“

Ursprünglich hatte Lisa ihre Zeit eigentlich anders verplant. Nach dem Abitur an der KGS Brinkum im vergangenen Jahr wollte sie sich in Hamburg für ein Studium der Koreanistik einschreiben, bekam aber keinen Platz und musste sich bis zum Beginn des Herbstsemesters 2017 etwas anderes einfallen lassen. „Ich wollte meine Zeit sinnvoll überbrücken, etwas Soziales machen“, erzählt sie. Nachdem sie von Kindergarten zu Kindergarten gefahren war und keinen Platz bekommen hatte, sei sie schon verzweifelt gewesen. Erst im MGH war sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Statt Koreanistik also eine 38-Stunden-Woche mit vielfältigen Aufgaben, die meisten in Verbindung mit der Integration von Flüchtlingen: Lisa Abraham begleitet das Sprechcafé für Frauen, die beiden Sprechcafés für jedermann und die erste Deutschhilfe für Arabisch sprechende, junge Menschen ab Anfang 20. „Ich bin im Hintergrund dabei und kann den Lehrern vielleicht hier und da helfen, wenn es um Vokabular geht, das die Migranten aus dem Internet kennen“, erklärt Lisa und nennt das Beispiel „squad“: Ein Flüchtling habe danach gefragt, die Lehrerin aber keine Übersetzung parat gehabt. „Das Wort wird heute auch für eine Gruppe von Freunden verwandt“, weiß Lisa.

Ihre Funktion ist zudem eine beratende. Da sie mit dem Angebot im MGH vertraut ist, kann sie Besucher in andere Kurse vermitteln. Gräf spricht von „netzwerken. Sie hat das Ohr am Puls und bekommt mit, wo welcher Bedarf ist“. Die 19-jährige Diana aus Syrien etwa hat Lisa im Sprechcafé für jederman kennengelernt. „Sie wollte ihr Deutsch möglichst schnell verbessern, um fürs Abi gewappnet zu sein.“ Auf Anraten Lisas sitzt sie nun in der ersten Deutschhilfe.

Der MGH-Bufdi nimmt auch am Café Kinderwagen teil, das frischgebackenen Eltern mehr Sicherheit im Umgang mit ihren Sprösslingen geben will. Dorthin kommen ebenso Migrantinnen wie zum Handarbeitsnachmittag, an dem wahlweise gestrickt oder genäht wird. Schließlich hat Lisa Abraham noch eine Lesepatenschaft in der Klasse 1e der Grundschule Brinkum übernommen. Neben diesem „Basisstundenplan mit festen Terminen“ hat sie immer mal wieder spontan etwas zu erledigen. „Manchmal fühlt man sich hier schon etwas überrumpelt, aber man wächst mit seinen Aufgaben“, sagt sie und denkt an den Mittagstisch, den sie nach wenigen Tagen bereits organisieren musste.

Ihren Job empfindet die 19-Jährige als Bereicherung: „Man erfährt viel über andere Kulturen. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass die Flüchtlinge ihre Kinder nicht in den Schlaf singen.“

Bald schon nimmt sie ein eigenes Projekt in Angriff: einen Kinderspieletreff für alle Kurzen, ob mit oder ohne Migrationshintergrund. „Ziel ist natürlich die Integration, aber jeder kann kommen“, sagt Gräf. So sei es bei den meisten Angeboten im MGH. Der Startschuss fällt am Freitag, 10. März, um 13.30 Uhr.