Rettungswache soll ins Überschwemmungsgebiet: Standort am Stuhrgraben

Stuhr - Von Andreas Hapke. Die Gemeinde hat einen neuen Standort für die Rettungswache gefunden, die zurzeit provisorisch im alten Brinkumer Feuerwehrhaus untergebracht ist. Nach Angaben der Verwaltung soll die Wache nach Stuhrbaum, Höhe Hausnummer 97, umziehen. Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt befasst sich am Donnerstag, 18. Oktober, mit der entsprechenden Nutzungsänderung für die Fläche. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr.

Seit dem 3. Juli vergangenen Jahres betreibt die Rettungsdienst Landkreis Diepholz GmbH die Wache an der Hermannstraße. Schon kurz danach erklärte Landrat Cord Bockhop, dass die Suche nach möglichen Standorten abgeschlossen sei und es darum gehe, die in Frage kommenden Flächen auf ihre Eignung hin zu überprüfen (wir berichteten).

Dies ist inzwischen geschehen. Nur aus dem seinerzeit für Sommer 2018 angepeilten ersten Spatenstich ist nichts geworden. Der könnte nach Auskunft von Hajo Giesecke, Fachbereichsleiter Bau, Recht und Ordnung, „vielleicht im Sommer oder Herbst kommenden Jahres“ erfolgen. Den Bauantrag kann der Landkreis nach Änderung des Flächennutzungsplans stellen.

Von den fünf gemeindeeigenen Grundstücken stellte sich Stuhrbaum 97 laut Sitzungsvorlage als das geeignetste heraus. Die Verwaltung begründet das mit der gewerblich geprägten Umgebung, der starken Vorbelastung durch die Autobahn 1 und der günstigen Lage. Von dort aus sind die unterversorgten Ortsteile im Westen der Gemeinde, Varrel und Groß Mackenstedt, schneller zu bedienen als von Brinkum aus.

Brinkum war nur eine temporäre Lösung

Giesecke nennt auch die Grundstücksgröße als Auswahlkriterium. Da von der insgesamt rund 5400 Quadratmeter großen Fläche nur 3800 Quadratmeter überplant werden, bleibt das auf dem Grundstück befindliche Wohnhaus erhalten. Der Standort Brinkum war von Beginn an nur als Übergangslösung gedacht.

Da die Fläche größtenteils innerhalb des Überschwemmungsgebiets des Stuhrgrabens liegt, hatte die Gemeinde beim Ingenieur-Dienst-Nord (IDN) eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Demnach muss das Gelände auf mehr als 4,41 Meter über Normalnull erhöht werden, um die Rettungswache hochwassersicher zu bauen. Dies ist laut Vorlage der Wert für ein Jahrhunderthochwasser.

Dadurch gehen allerdings Überschwemmungsflächen verloren, die auf dem Grundstück kompensiert werden sollen – und zwar durch eine Vertiefung des Geländes im südlichen Bereich. Ein Konzept für die Oberflächenentwässerung müsse noch erarbeitet werden, heißt es. Gleiches gilt für den Umweltbericht und den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag.

Was den Immissionsschutz angeht, sind in der Nähe der künftigen Rettungswache „nur wenige schutzwürdige Nutzungen“. In der Vorlage ist von zwei bis drei Wohneinheiten die Rede. Darüber hinaus sollen abfahrende Fahrzeuge das Martinshorn nur dann einschalten, „wenn die Verkehrssituation dies erfordert“.

Eine freie Sicht auf den fließenden Verkehr ist allerdings wegen der Autobahnunterführung nicht gewährleistet. Als Lösung ist eine Dunkelampel im Gespräch, die bei einem Einsatz den Verkehr auf der Straße Stuhrbaum stoppt. Das Einschalten des Martinshorns wäre dann tatsächlich nicht notwendig.