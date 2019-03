Restkarten für Irish-Folk-Spektakel

+ Sie gelten als Botschafter eines neuen, innovativen, zeitgenössischen Folk-Sounds: Die Musiker der schottischen Band Breabach. Foto: Agentur

Varrel - Von Andreas Hapke. Knapp 100 Kilometer liegen zwischen Stuhr und Filsum. Das muss man wissen, wenn man Fan von irischer Folkmusik ist. Denn wer das Irish-Spring-Festival in Varrel am Samstag, 6. April, verpasst, muss diese Distanz nach Ostfriesland zurücklegen. Alle anderen 32 Spielorte sind ungleich weiter entfernt, im Norden jedenfalls gibt es keinen mehr. Die Veranstaltung in der Gutsscheune beginnt um 20 Uhr, es sind nur noch Restkarten erhältlich.