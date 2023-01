Ressourcen schonen und Wertschätzung für die Sache

Von: Gregor Hühne

In die Tonne anstatt auf den Müll: Bürger können gebrauchsfähige Gegenstände in der gelben Box des AWG-Wertstoffhofs spenden statt entsorgen. Dafür werben an der Margarete Steiff Straße 9 in Weyhe (v.l.) Dominik Albrecht (AWG), Torsten Ehlers (repariert), Andre Becker (Organisator des Flüchtlingsnetzes Stuhr), Daniela Gräf (Leiterin MGH-Stuhr-Brinkum) sowie Bernd Wolff (Helfer im Reparatur-Café). © Gregor Hühne

Die Aktion kommt immer den Richtigen zugute. Die Rede ist von gespendeten alten Elektro- und Haushaltsgeräten für Bedürftige. Die AWG will mit dem Flüchtlingsnetz Stuhr, dem Reparatur-Café sowie dem MGH mehr Sensibilität für Ressourcen schaffen und eine neue Wertschätzung erreichen.

Stuhr/Weyhe – Spenden statt Entsorgen, das ist das Motto der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG), die in Kooperation mit dem Flüchtlingsnetz Stuhr, dem Reparatur-Café sowie dem MGH (Mehrgenerationenhaus) eine neue Wertschätzung für Alltagsgegenstände schaffen will.

„Corona ist vorbei“, sagt MGH-Leiterin Daniela Gräf. Doch die Ehrenamtlichen haben beschlossen, das ökologische als auch soziale Projekt „Spenden statt entsorgen“, das während der Pandemiezeit entstand, fortzuführen. Der Gedanke dabei ist folgender: Alte Geräte werden bei der AWG abgegeben, beispielsweise beim Wertstoffhof an der Margarete Steiff Straße 9 in Weyhe. Anschließend werden sie von Ehrenamtlichen des Reparatur-Cafés im Mehr-Generationen-Haus Stuhr-Brinkum wieder flott gemacht und dann über das Flüchtlingsnetz Stuhr an alle Bedürftige verteilt – unabhängig von Herkunft und Aufenthaltsstatus.

Seit Bestehen der Aktion reparierten die Ehrenamtlichen unzählige Dinge und übergaben sie an bedürftige Menschen. Allein in den AWG-Spende-Boxen seien rund 500 Geräte abgegeben wurde, so der AWG-Sprecher. Im abgelaufenen Jahr zählte die AWG 1.780 Tonnen Elektroschrott im Landkreis, darunter 820 Tonnen an Kleingeräten. Etwa 70 bis 80 von 100 gespendeten Geräten seien voll funktionstüchtig gewesen. Manchmal jedoch müssten Kleinigkeiten repariert werden. Beispielsweise tauschten sie den Ein- und Ausschalter aus oder löteten einen neuen Draht oder eine Platine fest. Alles kein Problem für Torsten Ehlers und Bernd Wolff, Vertreter des MGH-Reparatur-Cafés.

Da sieht man, wie viel Potenzial in der Tonne steckt.

Wolff gehört seit rund acht Jahren zum Team und bringt als Ingenieur Expertise aus dem Flugzeugbau mit. Ehlers war 35 Jahre lang in der Lebensmittelindustrie tätig und ist gelernter Schlosser.

Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mixer: Oftmals landen Küchengeräte in der Spendenbox, so Ehlers. Beliebt seien auch Gartengeräte oder Werkzeug wie Bohrmaschinen, ergänzt Wolff. Einmal pro Monat komme es sogar vor, dass nagelneue Geräte abgegeben würden, sagt er. „Da sieht man, wie viel Potenzial in der Tonne steckt“, sagt Albrecht. „Das System beruht darauf, dass es ein funktionierendes Netz gibt.“ Die Hilfe komme immer bei den richtigen an, unterstreicht der AWG-Sprecher.

Auf eine Sache möchte Ehlers hinweisen: Bohrmaschinen seien fein und gut, aber ohne den dazugehörigen Akku könnten solche Geräte nicht verwendet werden. Gleiches gelte für Geräte, bei denen Teile, wie Kabel oder Fernbedienung fehlen. Es müssen aber nicht nur Geräte mit Strom sein.

Wer seine Altgeräte spenden möchte, müsse die Gegenstände dafür in die dafür vorgesehene gelbe Plastikbox (siehe Bild) legen. „Das ist wichtig“, darauf weist der AWG-Sprecher hin. Wenn ein Gerät nämlich erst einmal in einer anderen herkömmlichen Entsorgungsbox gelandet ist, dürften die AWG-Mitarbeiter den Gegenstand nicht mehr entnehmen und in die Spendenbox umfüllen. Das hat rechtliche Gründe. „Wir haben einen Entsorgungsauftrag“, so Albrecht. Das bedeutet, wer beispielsweise seinen Laptop bei der AWG zur Verwertung abgibt, dürfe sich sicher sein, dass die Festplatte zerstört wird und irgendwie wieder mit den Daten auf dem Gerät in den Umlauf kommt.

„Wir würden uns sehr freuen, wenn das Spendenaufkommen zunimmt“, wünscht sich Bernd Wolff. Albrecht dankt allen Bürgern, die sich beteiligen. Wie dem Mann, der während des Pressetermins mit einem Wagen neben der Spendenbox hält und einen sichtbar in die Jahre gekommenen, aber, wie er sagt, „einwandfreien“ Aktenschredder abgibt.