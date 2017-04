Respekt, Fairness und Spaß am Sport sind das Wichtigste

Hauke Janssen am Rande seines von Wald und Wiesen eingerahmten Lieblingssportplatzes in Fahrenhorst. - Foto: Jysch

Fahrenhorst - Von Rainer Jysch. „Das hier ist fast mein zweites Zuhause“, scherzt Hauke Janssen am Rande des Fahrenhorster Sportplatzes. Der 31-Jährige hat beim Frühlingsempfang der Gemeinde die Auszeichnung „Stuhrer Wolf“ für seine ehrenamtliche Tätigkeit im Interesse vieler fußballbegeisterter Sportler erhalten.

Schon seit fast 25 Jahren ist er Mitglied in der Turn- und Sportgemeinschaft Seckenhausen-Fahrenhorst (TSG) und seit rund 15 Jahren als Trainer und leidenschaftlicher Organisator in der Fußballsparte tätig. Als stellvertretender Jugendleiter wirkt Janssen sogar in der Spartenleitung mit. Mehr als 20 Wochenstunden verbringt er mit ehrenamtlichen Aufgaben innerhalb des Sportvereins. Hinzu kommen organisatorische Dinge, die er abseits des Rasens erledigen muss. Und auch als Schiedsrichter ist Hauke Janssen gelegentlich aktiv.

„Ich trainiere momentan vier Herrenteams und zusätzlich eine U17-Mannschaft“, zählt der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann sein Aufgabengebiet im Verein auf. Spontan habe er zudem ein Fußballteam mit Geflüchteten im Alter zwischen 18 und 35 Jahren aufgebaut. „Das ist unsere siebte Herrenmannschaft, die von Spielern aus meinen Teams betreut wird“, erklärt er.

„Sieben Herrenmannschaften in einem Verein, das ist deutschlandweit einmalig“, freut sich Janssen über die große Zahl von Fußballbegeisterten, die zum Teil aus Bremen und Delmenhorst anreisen. Im nächsten Jahr soll noch eine Alt-Herren-Mannschaft mit Spielern jenseits der 32 Lebensjahre hinzukommen. Offenbar fühlen sich die Fußballer in der TSG gut aufgehoben. „Bei uns kann jeder als gleichberechtigtes Mitglied, ob ,Profi‘ oder Anfänger, ohne Leistungsdruck mitspielen. Ich lege großen Wert auf Respekt und Fairness, und mir ist es ganz wichtig, dass die Spieler Spaß an ihrem Sport haben. Das ist wohl die Formel dafür, warum es bei uns so gut funktioniert.“

Vor zwei Jahren habe er einige Geflüchtete zum Training eingeladen. „Dann wurden es so viele, dass wir gesagt haben, daraus machen wir jetzt eine Integrationsmannschaft, bei der die Hälfte der Spieler aus hiesigen Sportlern besteht.“ Die Integration ist ihm ein großes Anliegen. „Gegenüber anderen Vereinen sind wir da schon einen Schritt weiter: Die Spieler trainieren nicht nur, sondern sie nehmen als eigenständiges Team am regulären Spielbetrieb innerhalb der Kreisklasse teil.“

Die Auszeichnung mit dem „Stuhrer Wolf“ beim Frühlingsempfang im Rathaus habe ihn total überrascht und zugleich riesig gefreut, berichtet der Hobbytrainer. „Ich sehe die Auszeichnung als Bestätigung meiner bisherigen Arbeit und als Ansporn zum Weitermachen.“ Einen großer Dank richtet er in diesem Zusammenhang an seine Lebenspartnerin Imke Handelsmann, die den hohen Zeitaufwand des Ehrenamtes akzeptiert und ihm den Rücken freihält, sowie an die vielen Helfer im Verein, die ihn bei seinen Funktionen kräftig unterstützen.