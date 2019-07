Renovierungsarbeiten im Bürgerbüro sind beendet

150 Einwohner täglich zu Gast

+ „Neues und Frisches“ bietet laut Verwaltung das umgebaute Bürgerbüro, das Ganze in einer „angenehmen Umgebung“. Foto: Husmann

Stuhr - An diesen Anblick muss man sich erst einmal gewöhnen: In einem völlig neuen Gewand präsentiert sich jetzt das Bürgerbüro des Rathauses in Stuhr. Nach Auskunft des Ersten Gemeinderats waren die letzten Arbeiten im Laufe des Mittwochs erledigt.