Jugendhaus No Moor: Renovierung ist „auf gutem Weg“

Moordeich - Von Andreas Hapke. Ein Gewirr aus Kabeln und Schläuchen bedeckt zurzeit die Böden einiger Räume im Moordeicher Jugendtreff No Moor. Die Beseitigung des Wasserschadens läuft auf Hochtouren. Besser: Die Trockner laufen auf Hochtouren. Nachdem die Böden aus dem betroffenen Trakt entfernt wurden, hat die Trocknungsfirma übernommen. „Sie ist zuversichtlich, dass sie Ende der Woche fertig ist“, sagt Hayo Wilken, Mitarbeiter des Fachdienstes Hochbau der Gemeinde. Vorsichtshalber plane er aber mit Ende der kommenden Woche.

Ein Leck in einem Heizungsrohr hatte die dem Neuen Weg zugewandte Hälfte des Gebäudes nach und nach unter Wasser gesetzt (wir berichteten). Nach Auskunft von Sozialpädagogin Andrea Schattner machte sich der Schaden zunächst im Mädchenraum bemerkbar. „Dann haben wir zufällig Schimmel im PC-/Kreativraum entdeckt, als wir mal einen Schrank weggerückt haben. Das war massiv“, berichtet Schattner. Zwischen diesen Räumen liegen noch die Radwerkstatt und das Lager. Fast überall verrichten gerade Kondensations- und Vakuumtrockner ihre Arbeit. Sie holen die Feuchtigkeit aus der Luft und aus dem Boden. „Das sieht wild aus hier“, findet Andrea Schattner.

Laut Wilken hat das Leck „eine schleichende Geschichte“ in Gang gesetzt. „Das Wasser hat unter dem Boden gearbeitet und sich dann zum Teil die Wände hochgezogen.“ Die gegenüberliegenen Räume zum Schulhof – das Billardzimmer, die Küche und der Raum für die Schülervertretung – sind alle unversehrt geblieben. Doch dort mussten die Mitarbeiter die Einrichtung aus den in Mitleidenschaft gezogenen Zimmern unterbringen, sodass für die Betreuung im Jugendtreff selbst keine Kapazitäten mehr vorhanden sind. Nur die Sozialpädagogen nutzen ihr Büro noch.

Zusammenarbeit mit Streetworkern und Schulen

„Schwerpunktmäßig“ liefen die Angebote jetzt bei den ebenfalls am Neuen Weg untergebrachten Streetworkern, erklärt Schattner. „Außerdem haben wir eine gute Zusammenarbeit mit der Schule und können deren Räume nutzen. Die ist auch daran interessiert, dass alles weiterläuft.“ Davon profitieren zum Beispiel zwei Mädchengruppen und Marcel Kotrc mit seinem Kinderkochclub. „Es muss nichts ausfallen“, sagt Schattner, die allerdings so schnell wie möglich wieder das No Moor in Betrieb nehmen möchte.

Wilken sieht die vor den Osterferien begonnene Renovierung „auf einem guten Weg“. Ein Angebot für den 30 Millimeter starken Asphalt-Estrich habe er bereits eingeholt. „Der ist von einem auf den anderen Tag begehbar. Bei normalem Estrich würden wir sechs Wochen verlieren“, sagt Wilken. Zurzeit beschäftige er sich mit Angebote für den Bodenbelag und die Malerarbeiten. Die Tendenz gehe zu einem Vinylboden. „Der ist strapazierfähig. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht.“

Da es sich um einen Versicherungsschaden handelt, ist der finanzielle Anteil Stuhrs überschaubar. „Wir erledigen bei der Gelegenheit zwei, drei Sachen mit, die die Versicherung nicht zahlt“, sagt Wilken. Zum Beispiel ersetze die Gemeinde den Boden auch dort, wo er nicht rausgemusst hätte, damit es einheitlich aussehe.

Läuft alles nach Plan, könnte der Jugendtreff laut Wilken bis zu den Sommerferien fertig werden.