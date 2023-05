Remise auf dem Gut in Stuhr-Varrel: Damit die Wagen trocken bleiben

Von: Andreas Hapke

Die Fundamente sind gelegt: Die später offene Remise soll den Blick von der Allee auf das Gut ermöglichen. © Andreas Hapke

Mit dem Bau einer Remise ist zurzeit der Förderverein Gut Varrel beschäftigt. Die Ehrenamtlichen wollen dort ihre nostalgischen, landwirtschaftlichen Wagen unterstellen. Bis Ende des Jahres soll das Projekt abgeschlossen sein, für das die Förderer Kosten von ungefähr 25 000 bis 28 000 Euro veranschlagen.

Varrel – Acht kleine, mit einem Flatterband verbundene Fundamente und zwei Stapel Kantholz, die in paar Meter entfernt liegen: Dass da ein Zusammenhang besteht, wird sich der eine oder andere Besucher des Guts Varrel schon gedacht haben. Doch was kommt am Ende dabei heraus? Antwort: Der Förderverein Gut Varrel baut derzeit eine Remise als Regenschutz für seine drei historischen, landwirtschaftlichen Wagen.

Alte Eiche statt Schnittholz

„Wir haben bei der Gemeinde gefragt, ob wir einen Unterstand bauen dürfen, und unserem Wunsch wurde stattgegeben“, berichtet Frank Schröder, Vorsitzender des Fördervereins Gut Varrel. Der Bauantrag sei bereits genehmigt, was aber einer Bedingung unterlag: „Wir müssen entsprechend der Denkmalpflege bauen, dürfen deshalb nur alte Eiche verwenden, kein Schnittholz“, erklärt Schröder.

Auf die Ausschreibung der Varreler reagierten eine Firma aus den Niederlanden und eine aus Deensen, knapp 40 Kilometer südlich von Hameln. Von Letzterer erwarb der Förderverein schließlich das Holz. „Wir sind dorthin gefahren, haben jedes Stück selber mit dem Hammer abgeklopft und schließlich alle für gut befunden.“

Die engagierten Förderer treffen sich jeden Samstagmorgen zum Arbeitsdienst, um das Projekt voranzutreiben. Die Gruppe werkelt unter Leitung von Gerd Hoppe, ein gelernter Zimmerer aus Fahrenhorst, der auch den Bau der Nistkästen für den örtlichen Naturschutzbund verantwortet.

Kosten von schätzungsweise 25 000 bis 28 000 Euro

In diesem Monat beginnen die Ehrenamtlichen mit dem Zurechtschneiden des Holzes. Sobald das Ständerwerk mit den zehn Stützpfeilern und den Dachbalken fertig ist, wird es mit Dachpappe abgedeckt. Pfannen kämen an dieser Stelle nicht infrage, sagt Schröder. „Dafür stehen hier zu viele Bäume. Das Laub würde man gar nicht von den Ziegeln herunterbekommen.“ Bis Ende des Jahres will die Arbeitsgruppe die Remise fertiggestellt haben. Kosten: schätzungsweise 25 000 bis 28 000 Euro.

Für die Unterbringung seiner drei nostalgischen Wagen baut der Förderverein Gut Varrel um seinen Vorsitzenden Frank Schröder eine neue Remise. © Andreas Hapke

Das sollte machbar sein, zumal Überraschungen wie beim Legen der Fundamente nicht zu erwarten sind. „Da sind wir beim Buddeln auf Stromkabel gestoßen, die auf den Plänen des Energieversorgers Eon nicht eingezeichnet waren“, erzählt Schröder. „Wir haben dann die Fundamente etwas nach innen gerückt. Für das Dach spielt das keine Rolle.“

Remise soll Blick auf Gut Varrel nicht versperren

Wie wichtig der Unterstand für die nostalgischen Fahrzeuge ist, verdeutlicht das Beispiel Leiterwagen. „Den haben wir vor zwei Jahren restauriert und unüberdacht dort hingestellt, wo wir jetzt die Remise bauen. Der sieht schon wieder vergammelt aus“, sagt Schröder. Dies passiere, sobald die Wagen von oben nass werden. Laut Schröder bietet der Unterstand einen Schutz von 90 Prozent vor Feuchtigkeit. „Wir wollten kein geschlossenes Gebäude, um den Blick von der Allee auf das Gut Varrel nicht zu versperren“, begründet der Vorsitzende.

Von den drei Fahrzeugen ist nur der Heuwagen in einem Topzustand. Aktuell sind die Mitglieder dabei, den Leiterwagen ein zweites Mal zu restaurieren. Danach – voraussichtlich im Herbst – knöpfen sie sich den Jauchewagen aus Holz vor.

Die Verwendung von Eichenholz war Voraussetzung für die Erteilung der Baugenehmigung. © Andreas Hapke

Eine Möglichkeit, sich über das Projekt Remise zu informieren, besteht am kommenden Samstag, 13. Mai, auf dem Varreler Markt. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr mit dem Flohmarkt, beinhaltet zudem Kaffee und Kuchen, ein Konzert des Capstan Shanty Chors und die Party „Varrel at Night“.