Rekordverdächtiges Storchenjahr für Stuhr: Nabu zählt 16 Jungtiere

Von: Florian Adolph

Auf dem Nest machen die Jungstörche ihre intensiven Flugübungen. © Gerold Leschke

Adebar kann sich über reichlich Nachwuchs freuen: Die aktuelle Zählung der Stuhrer Jungstörche durch den Stuhrer Ortsverband des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) spricht für ein gutes Storchenjahr.

Stuhr – Die Storchenbeauftragten Elke Waßmann und Gerold Leschke konnten in diesem Jahr 16 Jungtiere zählen. Eine „bombastische Zahl“, findet Leschke, insbesondere im Vergleich zum Vorjahr.

„Letztes Jahr war das Nahrungsangebot schlimm. Wegen der Hitze gab es nur wenig Mäuse“, sagt er im Pressegespräch. Deshalb wurden in 2022 auch nur sieben Küken großgezogen. Dieses Jahr sei allerdings ein gutes Nahrungsangebot vorhanden, unter anderem aufgrund des feuchten Frühjahrs.

Die Störche legen etwa drei bis fünf Eier. Wenn sie feststellen, dass das Nahrungsangebot zu schlecht ist, werfen sie auch mal ein Junges aus dem Nest. „Da sind sie pragmatisch. Sie schmeißen lieber eins raus, damit zwei überleben können. Unten kriegt es dann der Fuchs“, sagt Leschke. Dieses Jahr sind es ganze drei Nester, in denen Drillinge aufgezogen werden.

Am Boden werden sie bei der Nahrungssuche angeleitet. © Gerold Leschke

„Da müssen die Eltern schon gut Nahrung finden“, meint Leschke. Dazu kommen noch drei Horste mit zwei Jungvögeln und einer, in dem ein Einzelkind großgezogen wird. Über die vergangenen Jahre bezogen entwickelten sich die Störche in Stuhr sehr gut, so Leschke. 2013 waren nur vier Jungtiere gezählt worden. In den Jahren 2018 auf 2019 gab es einen Sprung mit acht kleinen Störchen. 2020 waren es wieder nur sieben und 2021 neun.

Es gibt in Stuhr mittlerweile 21 Horste, von denen drei zunächst besetzt waren, sich aber aus verschiedenen Gründen kein Bruterfolg einstellte. Auf neun Nestern wurde gebrütet und Nachwuchs großgezogen. Es sind noch neun dieser „Wohnungen“ frei, sodass sich noch genug Paare ansiedeln können. Drei Horste betreut der Nabu direkt. Sollten alle Horste belegt werden, wäre in Stuhr eine Grenze bezüglich des Nahrungsangebotes nahezu erreicht – zumal sich der Wirkungsbereich der Storchenpaare untereinander und mit Tieren aus Nachbargemeinden überschneidet.

Manche Störche verlassen bereits zeitweise den Horst

Alle Störche sind mittlerweile so gewachsen, dass eine Zählung ohne Hilfsmittel möglich ist, schreibt der Nabu in einer Pressemitteilung. Manche haben schon, zumindest zeitweise, den Horst verlassen, und werden von den Eltern in der Nahrungssuche angeleitet. Andere sind noch auf dem Nest mit intensiven Flugübungen beschäftigt.

Die Störche haben bei der Aufzucht mit einigen Feinden zu kämpfen. „Zum Schutz der Jungen gegen Marder und Iltisse machen wir einen Katzenschutz um Baumstämme, auf denen ein Nest gebaut ist“, sagt Leschke. Dabei handele es sich um einen Metallkranz mit schräg nach unten gerichteten Stacheln, die verhindern, dass fremde Tiere den Stamm hochklettern. „Der Marder geht besonders gerne an Nester, die auf Bäumen sind.“ Greifvögel seien ebenso eine Bedrohung für die Brut. Deshalb bleibt von den Storchen-Eltern immer einer im Nest, bis die Jungen groß genug sind, dass sie ein Raubvogel nicht einfach rausholen kann.

Die Jungen bleiben, um für den Flug zu üben und um sich Fett anzufressen

Wenn die Zeit reif ist, fliegen die Eltern in wärmere Gefilde. Die Jungen bleiben länger, um für den Flug zu üben und um sich Fett anzufressen und kräftiger zu werden, erzählt Leschke. Teilweise würden sich einige in Gruppen zusammenfinden. Sie fliegen über den Bosporus in der Türkei oder über Gibraltar in Spanien in Richtung Afrika. Die, die den Weg über den Bosporus nehmen, würden eher im Osten Deutschlands nisten, die via Gibraltar im Westen. „Sie übernehmen die Route der Eltern – warum auch immer. Sie fliegen schließlich nicht mit den Eltern zurück“, sagt Leschke. Der Nabu dankt allen Besitzern und Betreuern der privaten Storchennester für ihr Engagement.