Reit- und Fahrverein Seckenhausen braucht dringend neues Zuhause

Von: Andreas Hapke

Mitglieder des Reitvereins vor dem Eingang zur Halle: (v.l.) Harry Stratmeyer, Platzwart Wilfried Ilsemann, Vorsitzende Kira Mahnken, Fahrwart Wolfgang Maschke, Kassenwartin Sonja Keilhack-Brecht, Jugendwartin Chantal Behrendt, zweiter Vorsitzender Stefan Behrendt und Sportwartin Berit Rullhusen. © Andreas Hapke

Der Reit- und Fahrverein Seckenhausen muss nach 55 Jahren seine Heimat verlassen. Die Suche nach einem neuen Grundstück gestaltet sich schwierig.

Seckenhausen – Beim Reit- und Fahrverein Seckenhausen geht eine Ära zu Ende: Nach 55 Jahren, in denen die Mitglieder ihre Heimat an der Hauptstraße 76/Am Hufschlag hatten, müssen sie das Gelände verlassen. Die Erbengemeinschaft Meyer-Ahrens möchte die weitläufige, insgesamt 12 800 Quadratmeter große Fläche als Baugrundstück verkaufen und hat den Pachtvertrag gekündigt. Nun sind die Reiter auf der Suche nach einer neuen Bleibe. „Auch nach jemandem, der uns vorübergehend aufnehmen kann“, sagt Sportwartin Berit Rullhusen.

Vereinbarung mit Gastwirt Meyer-Ahrens stammt von 1968 ‒ kein Groll auf die Erbengemeinschaft

Groll hegen die Reiter gegen die Erbengemeinschaft nicht. „Wir haben im Juli vergangenen Jahres Bescheid bekommen. Alles fristgerecht“, berichtet der zweite Vorsitzende Stefan Behrendt. Gleichwohl hatten er und seine Mitstreiter darauf gehofft, dass sie noch ein Weilchen bleiben können. Innerhalb eines Jahres mit einem Reitverein umzuziehen, sei eigentlich „nicht machbar“.

Umso größer sind bei den Reitern die Trauer und die Enttäuschung darüber, dass sie den rückwärtigen Bereich des ehemaligen Gasthauses Troja verlassen müssen. Dies steht mit der Fläche zum Verkauf, ebenso wie das Vereinsheim des Clubs. Darüber hinaus befinden sich auf dem Gelände privat genutzte Stallungen, die dem RV nicht gehören, sowie eine Reithalle, die der Verein gerade abreißen lässt. Immerhin entstehen ihm dafür keine Kosten. Gegen Überlassung der Materialien wird das gratis erledigt. „Selbst tätig werden durften wir als Verein wegen der Asbestgefahr im Dach nicht“, erzählt Rullhusen.

Die Sportwartin ist seit 1977 Mitglied. Neun Jahre zuvor, im September 1968, hatten der Land- und Gastwirt Meyer-Ahrens und der Reitverein Seckenhausen und Umgebung, wie er damals noch hieß, die Vereinbarung zur Überlassung des Grundstücks unterzeichnet. Damit waren die Reiter berechtigt, auf einem Teilstück des Grundstücks „eine Reithalle in Massivbauweise zu errichten, einen Sprunggarten beziehungsweise ein Dressurviereck anzulegen sowie alle Anlagen zu schaffen und Veranstaltungen durchzuführen, die mit dem ordentlichen Betrieb eines Reitvereins sowie der Ausbildung von Reitern und Pferden in unmittelbarem Zusammenhang stehen“. Dieses Recht wurde später mittels einer „beschränkten, persönlichen Grunddienstbarkeit“ im Grundbuch des Amtsgerichts Syke gefestigt.

Die Hindernisse müssen mit umziehen. © Hapke, Andreas

Der Vertrag hatte zunächst eine Laufzeit von 30 Jahren – inklusive einer stillschweigenden Verlängerung, falls eine fristgerechte Kündigung ausbleibt. Bei Auflösung müsse der Verein den ursprünglichen Zustand des überlassenen Grundstückteils wieder herstellen, insbesondere die Reithalle sei „zu beseitigen“.

Der von seinen Mitstreitern liebevoll „Urgestein“ genannte Harry Stratmeyer – nach eigener Auskunft „bestimmt schon seit 65 Jahren im Verein“ – erinnert sich noch genau an die damaligen Diskussionen über die Finanzierung der Halle. „Der Verein hat Bausteine für 100 Mark das Stück verkauft. Alle haben geschimpft.“ Letztendlich hätten sich viele beteiligt, auch seine Eltern hätten einen Stein erworben.

Nach Mitgliederschwund während der Corona-Pandemie bilanzierte der Verein zuletzt einen Aufschwung

Viele Jahre war der 1949 gegründete RV für seine Ponygruppe bekannt, seine Reit- und Springturniere lockten viele Zuschauer und auch internationale Sportler an. „Fast jedes Wochenende stand etwas über unsere Reiter in der Zeitung“, sagt Stratmeyer. Doch wie lange die letzte Kreismeisterschaft her ist, die die Seckenhauser ausgerichtet haben, darüber sind sich die Mitglieder uneins. Rund 20 Jahre müsse das jetzt zurückliegen.

Nach der coronabedingten Pause, die den Verein Mitglieder gekostet hatte, haben die Reiter nach eigener Auskunft einen zwischenzeitlichen Aufschwung erlebt. „Wir haten endlich wieder um die 100 Mitglieder, wir lagen ganz lange bei 60, 70“, sagt Vorsitzende Kira Mahnken. „Doch wenn wir nichts finden, werden wir wieder weniger“, befürchtet Behrendt.

Viele Kinder seien eingetreten, zum ersten Mal seit längerer Zeit habe der RV im vergangenen Jahr mal wieder ein WBO-Turnier ausgerichtet (WBO steht für Wettbewerbs-Ordnung, Regelwerk für breitensportliche und Einsteigerwettbewerbe auf einem Turnier, die Red.). „Die Leute, die da waren, waren begeistert“, sagt Rullhusen.

Eigens für das Turnier hatten die Mitglieder ihr Vereinsheim neu gestrichen und die Banden in der Halle erneuert. „Wir wussten, dass die Kündigung irgendwann kommen würde“, sagt Behrendt. „So richtig damit gerechnet hatten wir im vergangenen Jahr noch nicht.“

Das Grundstück in Seckenhausen könnte laut Planentwurf in 35 Wohngrundstücke aufgeteilt werden

Kassenwartin Sonja Keilhack-Brecht fände es „schade, wenn sich der Traditionsverein aus einem solchen Grund auflösen muss. Wir haben zwar gute Gespräche mit der Gemeinde geführt, die sich auch nach Grundstücken für uns umgeschaut hat“, berichtet Keilhack-Brecht. Doch die Flächen hätten in Wohngebieten gelegen, wo der An- und Abfahrtsverkehr mit Pferden problematisch sei.

„Wir selbst haben auch schon Grundstücke im Auge gehabt, aber das Finanzielle ist das Problem“, sagt Rullhusen. Hinzu komme, dass die Baugenehmigung für eine Halle zwei Jahre dauere, und auch ein Reiterviereck benötige eine Genehmigung. Klar, dass der Verein da Angst vor einem neuerlichen Mitgliederschwund hat. „Corona hat gezeigt, was in zwei Jahren passieren kann“, sagt Rullhusen. Was passen würde, wäre ein landwirtschaftlicher Betrieb, der seine oder eine seiner Hallen nicht mehr benötige. „Wir würden eine leer stehende Halle auch umbauen“, fügt Mahnken hinzu.

Wir würden eine leer stehende Halle auch umbauen.

Mit der Heimat des Vereins verliert Seckenhausen auch den Standort zweier Erntefeste. Das geht zwar unter der Feuerwehr, den Sportlern der TSG und den Reitern reihum, doch auch die Brandbekämpfer haben ihre Feier immer auf dem RV-Gelände ausgerichtet. In diesem Jahr wäre der Reit- und Fahrverein wieder an der Reihe gewesen.

Was die künftige Nutzung des in einem Mischgebiet liegenden Grundstücks angeht, hat die Erbengemeinschaft schon konkrete Vorschläge. Sie hängen in der Eingangstür des ehemaligen Gasthauses. Demnach sieht ein Planentwurf 35 Wohngrundstücke und ein Ärztehaus im ehemaligen „Troja“ vor. Eine andere Variante umfasst 18 größere Wohn- und zwei Gewerbegrundstücke.

Kontakt Der Reit- und Fahrverein Seckenhausen ist telefonisch unter 0174/939 35 21 (Berit Rullhusen), über die RuF-Homepage sowie per Instagram zu erreichen.