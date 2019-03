„Brauchen einen Imagewandel“: Pflege-Experten benennen Probleme 

Stuhr - Von Andreas Hapke. Der deutsche Pflegetag als bundesweit führender Kongress in Sachen Pflege kommt am Donnerstag, 14. März, in Berlin zusammen. Experten, Entscheider und Multiplikatoren aus Politik, Wirtschaft und Pflege nutzen die Plattform zu einem Erfahrungstausch.

„Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir erneut ein deutliches Zeichen für die Pflege in unserem Land“, kündigt der Deutsche Pflegerat als Mitveranstalter an. Doch was wünschen sich die Akteure vor Ort? Die Kreiszeitung hat nachgefragt bei Gerontologin Lilja Helms vom Verein Pro Dem und Johannes Heger, Leiter des Hansa Pflegezentrums in Brinkum.

Für Lilja Helms hat ein attraktiverer Ausbildungsweg zum Pfleger höchste Priorität. „Wir brauchen junge Leute, die den Job cool finden und Bock drauf haben, ihn zu machen“, sagt sie. Nach der Ausbildung seien die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie mit der Familie vereinbar seien. Die Realität sehe anders aus: Viele examinierte Kräfte wollten nach ein paar Jahren „vom Bett weg“ und würden ein Studium der Pflegewissenschaften beginnen. „Sie haben keine Lust auf geteilte Dienste, Wechselschichten und Löcher stopfen.“ Die klassische Abwärtsspirale: wenig Fachkräfte, schlechte Arbeitsbedingungen, noch weniger Fachkräfte. Hier und da gebe es zwar schon ein paar „Goodies“ wie der gesponserte Besuch eines Fitnessstudios oder die private Nutzung des Dienstwagens, doch das reiche nicht.

Den Mangel an examinierten Beschäftigten würden nicht nur die Pflegeheime spüren, die mitunter einen Aufnahmestopp verhängen müssten, sondern auch Pro Dem. „Bei uns laufen die Anrufe verzweifelter Angehöriger auf, die für ihre Lieben keinen Platz in einer Kurzzeitpflege finden“, berichtet Lilja Helms. Häufig werde das akut, wenn die Pflegenden mal in den Urlaub fahren möchten. „Sie bekommen dann zu hören, sie mögen sich fünf Tage vorher nochmal melden. Doch so kann man natürlich keinen Urlaub planen. Ambulant vor stationär laute die Devise der Pflege in Deutschland. Dann aber müsse die Entlastung der pflegenden Angehörigen gewährleistet sein.

Pro Dem betreibt mehrere Einrichtungen

Pro Dem versorgt die Betroffenen mit einer Liste vollstationärer Pflegeeinrichtungen in Syke, Delmenhorst, Verden und den Bremer Ortsteilen Arsten und Kattenesch, denn: „Von jetzt auf gleich in Weyhe oder Brinkum unterzukommen, ist utopisch“, sagt Lilja Helms. Und so komme es dazu, dass eine 85-Jährige aus Stuhr ihren 88-jährigen Mann in Ganderkesee unterbringen müsse. „Wie soll sie den ohne Auto besuchen?“ Laut Helms ist das kein Einzelfall, sondern passiert im Gegenteil „ganz oft. Diese Entwicklung habe ich mir vor fünf, sechs Jahren nicht vorstellen können.“

Darüber hinaus plädiert Helms für eine übersichtlichere Gesetzgebung. Das Sozialgesetzbuch (SGB) XI, in dem die Pflegeversicherung geregelt ist, bezeichnet sie als „Dschungel“ – „vor allem für Angehörige, die noch acht andere Baustellen haben“. Erst nach einstündiger, bedarfsorientierter Beratung bei Pro Dem seien die Ratsuchenden Pflegeversicherungsprofis. „Dann wissen sie, welche Leistungen sie nachhaltig entlasten.“

Fachkräftemangel „ziemlich gravierend“

Fachkräftemangel – davon kann Johannes Heger ein Lied singen. Das Problem sei „ziemlich gravierend“. In seiner Einrichtung komme es durchaus vor, dass potenziellen Bewohnern wegen Personalmangels eine Absage erteilt werden müsse. „Jeder zweite Beschäftigte muss eine Fachkraft sein“, rechnet Heger vor. In seinem Haus erreiche er diese Quote nur durch die Einstellung von Zeitarbeitskräften. Ihr Anteil an den examinierten Arbeitnehmern betrage 50 Prozent. „Das verursacht höhere Kosten“, sagt Heger. Zudem würden die Mitarbeiter die Abläufe nicht kennen, und es bestehe immer das Risiko, dass sie „nicht so engagiert“ seien wie das Stammpersonal. Es geht aber auch anders: In einem Fall habe die Zeitarbeit zu einer Festanstellung geführt.

„Wir brauchen einen Imagewandel des Berufs in der Gesellschaft“, folgert Heger und schlägt eine bundesweite Marketingkampagne vor. „Nicht einmalig, sondern dauerhaft.“ Eine Anerkennung des Berufs, wie sie bei Ärzten oder Feuerwehrleuten vorhanden sei – „dann würden sich auch mehr Personen für den Beruf entscheiden“.