Rechtsextremismus unterschätzt

Stuhr - Von Martin Möhring. „Wir haben ein turbulentes Jahr hinter uns“, zog Dennis True zu Beginn des elften Jahresempfangs der Stuhrer SPD ein Resümee. Der Vorsitzende des Ortsvereins hob besonders die Wahl von Stephan Korte zum Bürgermeister der Gemeinde Stuhr als großen Erfolg hervor. Gemeinsam mit den Stuhrer Grünen habe man einen sehr engagierten Wahlkampf geführt. Dies habe gezeigt, dass Politik Spaß mache und man viel bewegen könne. „Nie war die Gelegenheit besser, sich politisch zu engagieren“, schloss Dennis True seine einleitenden Worte unter dem Applaus der zahlreichen Anwesenden im Bremer Tor.

Stephan Korte gab in seinen Grußworten einen Ausblick auf die kommenden Aufgaben im Bürgermeisteramt. Die Ortskernentwicklung Brinkum und der Ausbau der Straßenbahnlinie 8 seien bedeutsame Vorhaben seiner Amtszeit. Auch der „Kampf gegen Rechts“ sei sehr wichtig. Hierin sei er sich mit seinem Bürgermeisterkollegen aus Weyhe, Frank Seidel, einig.

In dieselbe Richtung zielten die einführenden Worte des Gastredners Wolfgang Jüttner. „Wir müssen die parlamentarische Demokratie engagiert verteidigen“, so der ehemalige niedersächsische Umweltminister. Die Bedeutung der Demokratie werde unterschätzt, sie sei ein Juwel. Die Stärke der Demokratie sei ein hohes Maß an Freiheit und Selbstbestimmung. Sie garantiere die Grundrechte und biete verlässliche Rahmenbedingungen für rechts- und planungssicheres Handeln. Das Gewaltmonopol des Staates sei unantastbar und der Sozialstaat garantiere Mindeststandards für alle Menschen in Deutschland. Zu wenige Länder auf der Welt hätten die Demokratie als Staatsform. Auch in Europa sei die Demokratie bedroht.

„Die Lüge als Staatsdoktrin“, die sogenannte illiberale Demokratie nach ungarischem Vorbild sei leider auf dem Vormarsch, so der Ehrenvorsitzende des SPD-Bezirks Hannover. Der politische Trend ginge hin zu autoritären Systemen, die die Demokratie abschaffen wollten. Das damalige Motto von Willy Brandt „Mehr Demokratie wagen“ sei aktueller denn je. Die Politik habe den Rechtsextremismus total unterschätzt. „Angst, hier zu leben, darf nicht sein.“ Und die kontinuierlichen Attacken auf ehrenamtliche Bürgermeister und deren Familien müssten unter allen Umständen verhindert werden. „Gewalt darf kein Mittel der Politik sein“ lautete Jüttners engagiertes Plädoyer. Der Niedergang der politischen Kultur müsse gestoppt werden. Es sei eine „Offensive für Respekt und Toleranz“ nötig.

Auch die Meinungsfreiheit sei existenziell für die Demokratie. Durch die Kultur- und Kommunikationsrevolution in den sozialen Medien sei diese akut bedroht. Das Netz dürfe kein rechtsfreier Raum sein und zur Meinungsäußerung gehöre immer auch ein Name und kein anonymes Kürzel. Die Demokratie sei unter Druck und werde hart bekämpft. Gefährdet sei sie aber nur durch die Lethargie der schweigenden Mehrheit. „Die Demokratie hat Zukunft, es liegt an uns“ schloss Wolfgang Jüttner seine freie Rede unter großem Applaus der Anwesenden.