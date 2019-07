Rauchwolke über Ikea-Parkhaus: Feuerwehr muss ausrücken

Eine schwarze Rauchwolke hat in Brinkum-Nord für Aufsehen und einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Auf dem Dach des Einrichtungshauses Ikea war es beim Test eines Dieselaggregats zu einem Zwischenfall gekommen.

Brinkum - Die Ortsfeuerwehr Brinkum wurde am Dienstagmorgen zu dem an der Henleinstraße gelegenen Betrieb gerufen. Anrufer hatten eine unklare schwarze Rauchentwicklung auf dem oberen Parkdeck des Unternehmens gemeldet, heißt es in einer Meldung der Feuerwehr.

Bereits auf Anfahrt der Einsatzkräfte meldete die Leitstelle, dass die Entstehung der Rauchwolke vermutlich mit dem Test eines Dieselaggregates für die Sprinkleranlage zusammen hängen könnte. Dies hatte eine erste Rückmeldung von dem betroffenen Unternehmen ergeben.

Die eingetroffenen Einsatzkräfte konnten diese Vermutung dann bestätigen, ein Feuer wurde nicht festgestellt. Die Feuerwehr rückte ohne Eingreifen wieder ab. Auch der mit alarmierte Rettungsdienst konnte wieder einrücken.

