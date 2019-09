Ratsgalerie: Geheimnisse sind gelüftet

+ CDU-Ratsherr Frank Schröder mit der Urheberin seines Porträts, Katja Martin. FotoS: Husmann

Stuhr - Von Andreas Hapke. Das ist doch die Ratsvorsitzende Sabine Sparkuhl, oder? Nein, es handelt sich um Ralph Ahrens. So groß ist die Ähnlichkeit zwischen den beiden CDU-Politikern zwar nicht, doch für die kleine Sophia scheinen die Übergänge noch ein bisschen fließender. Sie hatte Ralph Ahrens für die Ausstellung „Ratsgalerie“ gemalt, die im Rathaus Porträts von 30 Politikern zeigt. Die Werke waren in den fünf Malkursen der Kunstschule Stuhr (Kuss) entstanden – als Projekt zum 30-jährigen Bestehen der Einrichtung (wir berichteten). Im Beisein vieler Ratsleute hat die Kuss die Präsentation am Donnerstagabend eröffnet.