Rathaus verwandelt sich in Märchensaal

Stuhr - Von Maren Jensen. Ein Kamel aus Stoff sitzt am Bühnenrand. Bunte Tücher, goldenes Papier und glitzernde Girlanden hängen von den Decken und schmücken die sonst eher tristen Betonsäulen. Es duftet nach Feigen und exotischen Gewürzen. Frauen in glitzernden Kostümen und mit klirrenden Münztüchern kreisen lächelnd ihre Hüften.

Das Stuhrer Rathaus hat sich am Sonnabend erneut in einen Märchensaal verwandelt. 200 Zuschauer haben sich dort für mehrere Stunden in den 19. orientalischen Abend entführen lassen.

Insgesamt standen mehr als 50 Tänzerinnen aus weiteren Kreisen der Region, wie Cloppenburg und Nienburg, auf der Bühne. „Ich war das erste Mal dabei und richtig begeistert“, sagte Zuschauerin Ina Rapelovski (55) aus Bassum. Für besonders viel Aufmerksamkeit erregte bereits die erste Gruppe des Abends „Sheriban and the Diamonds“. Mythisch begann die Musik, als der Saal dunkler wurde und die Tänzerinnen in LED-Kostümen auf die Bühne traten. In ihren Tüchern und Umhängen waren Lämpchen in den verschiedensten Farben eingenäht. Während dunkle Paukenschläge ertönten, fingen die Tänzer an, sich langsam zum Rhythmus zu bewegen. Dann schlug die Musik in arabische Gesänge um. Die Lichter huschten wild über die Bühne. Das Publikum klatschte schon nach wenigen Bewegungen Beifall. „Die Idee mit den LED-Kostümen war wirklich richtig cool“, sagte Tänzerin Alicia Gerking (17), die sich mit sicheren Schritten über die Bühne bewegte.

Daneben bekamen die Tänzer des GVO Oldenburg viel Beifall. Die Gruppe „Charizma“ trat mit einem Kranz aus künstlichen Kerzen auf den Köpfen auf. Das Duo „Ajdina und Kimberly“ vollführte einen Schleierfächertanz. Mit durchsichtigen Schnüren wirbelten sie blau- und lilafarbene Tücher durch die Luft. Auch die Solotänzerin Yasemin Yavuz aus der Orientalischen Tanzschule Oldenburg ließ einige Zuschauer staunen. Die Deutsche Meisterin im Orientalischen Tanz präsentierte eine Solodarbietung des Bauchtanzes. „Der Abend ist wirklich bunt gemischt. Er ist für mich jedes Jahr wieder etwas Besonderes“ sagte Laura Schriefer von der Kulturarbeit.

Aufregung vor dem Auftritt

Einen Favoriten konnte die Organisatorin des Abends, Juliet Berenthal, nicht nennen. „Alle Gruppen haben sich so viel Mühe gegeben“, sagte sie. Besonders für ihre eigene Tanzgruppe „Sterne der Nacht“ aus Leeste sei es jedes Jahr wieder eine tolle Möglichkeit, das Publikum zu begeistern.Mitglied Edith Meiners aus Brinkum war besonders aufgeregt vor dem Auftritt. „Und das obwohl ich schon seit 19 Jahren mit dabei bin“, erklärt die 75-Jährige.

Monatelang hatte die Gruppe einmal die Woche für den orientalischen Abend im Rathaus trainiert.

Doch als der Auftritt vorbei war, zeigten sich alle zufrieden mit ihrer Leistung. „Am liebsten würde ich jetzt noch einmal auf die Bühne gehen“, so Meiners glücklich. Zu dem Team gehört auch seit drei Jahren die gehörlose Tänzerin Patricia Klein-Schulz (47). Durch die Schwingungen spürt sie die Musik.

Die „Sterne der Nacht“ hielten an dem Abend noch orientalische Köstlichkeiten parat. Meiners Tablett mit Datteln in Baconmantel, Feigen, Weintrauben und Herzkirschen war schon nach wenigen Minuten geplündert. Nach dem Rahmenprogramm versuchten sich noch viele Zuschauer bis spät in die Abendstunden selbst am Bauchtanz.

Die Moderation übernahm, wie auch in den vergangenen Jahren, Anni Krückeberg. Sie ist überzeugt: „Wenn wir uns die Tänzer hier heute Abend anschauen, dann brauchen wir uns gar keine Sorgen um den Nachwuchs zu machen“.