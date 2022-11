Sicherheit für Radfahrer in Stuhr: Rat tendiert zu Tempo 30 innerorts

Von: Andreas Hapke

Ortsdurchfahrt Alt-Stuhr: Dort und an vielen anderen Straßen in Stuhr ist kein Platz für Radwege. Deshalb sollen die Radler auf die Straße – bei reduzierter Geschwindigkeit für den motorisierten Verkehr. © Andreas Hapke

An vielen Straßen in Stuhr ist kein Platz für Radwege. Deshalb sollen die Radler auf die Straße, wofür die Grünen innerorts Tempo 30 für angemessen halten. Dies war ein Punkt ihres Antrags, der im Rat eine knappe Mehrheit fand – auch weil die SPD seit dem Fachausschuss ihre Meinung geändert hatte.

Stuhr – Die Ansichten über Radmobilität in Stuhr gingen am Mittwochabend im Gemeinderat weit auseinander. Anlass war ein dreigeteilter Antrag der Grünen, der mit „Tempo 30 – Geschwindigkeitsreduzierung zur Stärkung der Radmobilität in Stuhr“ überschrieben war. Das Ansinnen der Grünen fand eine Mehrheit, doch die war knapp wie selten zuvor bei Abstimmungen im Rat.

Die Fraktion wünschte sich den Beitritt Stuhrs zur Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten (Städteinitiative Tempo 30)“ des Deutschen Städtetages. Diese setze sich „für die Schaffung des notwendigen gesetzlichen Rahmens ein, damit Städte über die zuständigen Straßenverkehrsbehörden ohne weitere Einschränkungen“ Tempo 30 anordnen können.

Die Grünen wollen dies per Antrag in den geschlossenen Ortschaften durchsetzen. Sie wollen Tempo 30 aber auch für Kreis- und Gemeindestraßen außerhalb geschlossener Ortschaften prüfen lassen, wenn diese keinen oder nur einen unzureichenden Radweg haben. Für diese ersten beiden Punkte des Antrags stimmten jeweils 18 Politiker, 15 waren dagegen, zwei enthielten sich.

Verwaltung soll Konzept erarbeiten

Dass die Verwaltung ein Konzept zur Geschwindigkeitsreduzierung erarbeiten möge, steht im dritten Teil. Wo ist Tempo 30 heute schon möglich und wo wünschenswert, aber gesetzlich noch nicht durchzusetzen? Das wollen 23 Ratsleute wissen. Hinzu kamen zehn Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.

Für Grünen-Fraktionschefin Kristine Helmerichs gibt es keine Alternative zur Verlagerung des Radverkehrs auf die Straße, denn: „Wer soll Radwege planen, wer bauen, wo kommen die Flächen her?“, fragte sie. In der Ortsdurchfahrt Stuhr etwa stoße man an die Kirchenmauern, und auf der anderen Seite sei auch kein Platz. Und selbst wenn es die Grundstücke gäbe: „Wieviel Fläche wollen wir noch versiegeln?“ Für einen sicheren Radverkehr auf der Straße hält Helmerichs eine Reduzierung der Geschwindigkeit für unerlässlich. Zum Beitritt zur Initiative sagte sie: „Wir wollen die Sache selbst in der Hand haben.“

Der Ausschuss für Verkehr, Ordnung und Sicherheit hatte den Antrag noch knapp abgelehnt. Für den Umschwung sorgte die SPD, die sich diesmal mit Ausnahme von Susanne Cohrs und Volker Barthel (Enthaltungen) auf die Seite der Grünen schlug. Dennis True sprach von der „Notwendigkeit zur Mobilitätswende“ und davon, dass „wir Herr über Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Gemeindegebiet sein wollen“.

CDU überrascht vom Abstimmungsverhalten der SPD

CDU-Fraktionschef Finn Kortkamp zeigte sich „überrascht“ vom Abstimmungsverhalten der SPD. Er warnte vor den Folgen von Tempo 30 für Handwerker, Logistikunternehmen und Pflegediensten. Die Polizei sehe das ebenfalls kritisch, und Bürger befürchten, der Verkehr könne auf Nebenstraßen ausweichen. „Wie sinnvoll ist Tempo 30 auf der B 51?“, fragte Kortkamp. Bundes- und Landesstraßen seien dazu da, dass der Verkehr abfließe. „Überall Tempo 30, und wir bremsen den Verkehr aus.“ Diese gelte auch für den ÖPNV. Und was den Beitritt zur Initiative angeht: Die Debatte über den Einfluss auf den Gesetzgeber „sollten wir im Bundestag führen“.

Kortkamp plädierte dafür, sich für Tempo 30 einzelne Straßen anzusehen und es dort anzuordnen, „wo es Sinn macht“. Er verwies auf die Vorschläge des Kommunalverbunds zur Einrichtung von Radschnellwegen.

Vielleicht hätten die Grünen ihren Antrag einfach anders nennen sollen. So konzentrierte sich vieles auf die Frage: Tempo 30 als Regel oder als Ausnahme? Lutz Hollman (CDU) nahm die Unternehmerperspektive ein und schritt demonstrativ im Zeitlupentempo zum Rednerpult: „Jetzt haben sie alle auf mich gewartet“, stellte er genüsslich fest. Für eine Firma bedeuteten neun statt zehn Einsätze eines Kundendienstmitarbeiters zehn Prozent weniger Umsatz. Dies sei „eine Gängelei des Verkehrs, die ich nicht mittragen kann“.

Nur mit dem dritten Punkt des Antrags, die Verwaltung mit einem Konzept zu beauftragen, wollte „Besser“-Ratsherr Gerd-W. Bode mitgehen. Tempo 30 würde er nicht pauschal, sondern nur dort einführen, „wo wir es für notwendig halten.“ Es gehe darum, den Pkw-Verkehr unattraktiv zu machen, sagte AfD-Mann Michael Schnieder. „Wir werden mit einem Akzeptanzproblem konfrontiert werden.“

Ziel: Gleichberechtigung im Straßenverkehr

Für den FDP-Ratsherrn Heiko Fischer ist die Verlagerung des Radverkehrs auf die Straße auch bei Tempo 30 keine Lösung. Die Begrenzung gelte zum Beispiel für den Neuen Weg, und trotzdem würde er seine Kinder dort nicht „auf die Straße lassen“, denn: „So lange wir den Individualverkehr nicht von der Straße kriegen, verlangsamen wir ihn mit Tempo 30 nur und machen ihn dadurch gefährlicher.“ Kinder würden nur sechs, sieben oder acht Kilometer pro Stunde fahren. „Da bräuchten wir Spielstraßen.“

Britta Buttelmann (Grüne) hingegen rechnete vor, dass bei 30 Kilometern pro Stunde 40 Prozent weniger Umfälle entstünden als bei Tempo 50, und die Überlebenschancen stiegen von 30 auf 90 Prozent. Sie erinnerte daran, dass die Verkehrswende in den Wahlprogrammen aller Parteien gestanden habe. Auch für ihren Fraktionskollegen Bernd Helmerichs ist Tempo 30 „sehr wohl ein Mittel, um die Situation zu entschärfen“.

Niemand rede von „flächendeckend Tempo 30“, sagte Sebastian Koch (SPD). Es gehe um Gleichberechtigung im Straßenverkehr. „Ich will, dass wir uns alle auf der Straße sicher fühlen.“ Kristine Helmerichs stellte fest, dass sich alle Radmobilität auf ihre Fahnen schreiben würden, aber es niemand umsetzen wolle. „Ich dachte, wir wären in der Diskussion weiter.“ Dies gilt nach dem aus ihrer Sicht positiven Ratsbeschluss immerhin für die politische Entscheidungsfindung.