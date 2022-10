Rastplatz Kiekut Nord in Stuhr: Mehr Platz für Brummis an der A1

Von: Andreas Hapke

Teilen

Noch reichlich Platz bot die Rastanlage Kiekut am ersten Sonntag nach der Wiedereröffnung. © Andreas Hapke

Mehr Stellflächen für Lastwagen verzeichnet der Rastplatz Kiekut Nord an der Autobahn 1 nach seiner Wiedereröffnung. Dies könnte den Parkdruck von den Lkw-Fahrern nehmen. Die Gemeinde erhofft sich eine Entlastung für ihre Gewerbegebiete, die Brummi-Fahrer häufig für ihre Pausen aufsuchen.

Stuhr – Nach zweijähriger Bauzeit ist der Rastplatz Kiekut Nord an der Autobahn 1 auf Stuhrer Gebiet wieder freigegeben (wir berichteten). Die Erweiterung auf 51 Stellflächen für Lastkraftwagen sowie eine Stellspur für den Groß- und Schwerlastverkehr könnten dazu beitragen, den Parkdruck von den Brummi-Fahrern zu nehmen. Diese Hoffnung hegt zumindest Daniel Ofert. Der Rumäne hat am Wochenende mit seinem Truck den Rastplatz angesteuert und zeigte sich von der Größe und der Ausstattung der Anlage begeistert. Deren Öffnung muss sich noch herumsprechen: Gerade einmal sieben Lastwagen verloren sich am Sonntagmittag auf dem Gelände.

Ofert ist zurzeit regelmäßig auf der A 1 unterwegs, um für seinen britischen Arbeitgeber Medikamente von Schweden nach Belgien zu bringen. Er kann ein Lied davon singen, wie schwer es ist, einen Parkplatz an der Autobahn zu ergattern. „In Deutschland wird es ab 16 Uhr zum Problem“, stellt Ofert fest. Den Vergleich zu anderen Ländern habe er, weil er manchmal auch Medikamente aus Großbritannien in mehrere europäische Länder bringe.

Gefährdung durch falsch parkende Lastwagen

Wie wichtig die zusätzlichen Kapazitäten auf Kiekut Nord sind, belegt nicht nur die Lage auf dem einstreifigen Parkplatz Alken unmittelbar vor der Abfahrt Brinkum in Fahrtrichtung Osnabrück. Der war am Sonntagmittag mit nur wenigen „Brummis“ voll belegt.

Eine „Bundesweite Erhebung der Lkw-Parksituation an und auf BAB in Deutschland in den Nachtstunden“ (siehe Information) kommt 2018 zu dem Ergebnis, dass es zunehmend an Kapazitäten mangelt. Und das, obwohl ständig mehr Stellflächen entstehen.

Demnach wurden pro „Erhebungsnacht“ im Durchschnitt rund 94 119 Lkw gezählt, denen regulär nur 70 772 Parkmöglichkeiten auf bewirtschafteten und unbewirtschafteten Rastanlagen sowie auf Autohöfen zur Verfügung standen. Das bedeutet einen Fehlbestand von 23 300 Parkmöglichkeiten an den Bundesautobahnen. Heißt: Diese Fahrzeuge blockieren Rastplätze, Pkw-Stellplätze sowie Ab- und Auffahrten der Rastanlagen.

Wie eine Beamtin der Autobahnpolizei Ahlhorn berichtet, haben es Streifenwagenbesatzungen hin und wieder mit einem solchen Vorfall zu tun. „Es kann sein, dass wir von einem Verkehrsteilnehmer angerufen werden, der auf eine Gefährdung durch parkende Lkw aufmerksam macht“, sagt sie. Dann bitte man den Fahrer im Gespräch, einen neuen Parkplatz aufzusuchen.

Zahl fehlender Stellflächen für Lkw an Autobahnen steigt

Aktuellere Zahlen als die von 2018 liegen nicht vor, da die Studie im Abstand von fünf Jahren erstellt wird. Doch die Zahl der parkenden Lkw dürfte kaum zurückgehen. Sie stieg bereits zwischen 2013 (71 343 abgestellte Lkw) und 2018 um 32 Prozent. Seinerzeit fehlten „nur“ 10 900 Stellflächen.

Und: Laut Studie weisen 2018 erstmals auch die Autohöfe eine negative Bilanz auf. „Das heißt, auch dort standen im Mittel mehr Lkw als zulässige Abstellmöglichkeiten vorhanden sind.“ Dies könnte auch Ofert mal zum Verhängnis werden, der nach eigener Auskunft gerne auf Autohöfe wie den in Groß Mackenstedt ausweicht, wenn andere Parkplätze belegt sind. „Das ist in Deutschland richtig gut“, sagt er. „Da bezahle ich zehn oder zwölf Euro und kann dafür die Toilette benutzen, duschen und im Restaurant etwas essen.“ In Großbritannien müsse er dafür 50 Euro berappen – und zwar ohne Gegenleistung.

Wird den Rastplatz wohl häufiger nutzen: Daniel Ofert. © Andreas Hapke

Die Fertigstellung des Rastplatzes Kiekut Nord werde „hoffentlich“ auch die Parksituation in den Stuhrer Gewerbegebieten ein wenig entspannen, teilt Pressesprecher Frank Meierdiercks auf Anfrage der Kreiszeitung mit. Der zuständige Fachdienst Verkehr gehe allerdings wegen der hohen Anzahl an Lkw davon aus, dass das Problem damit nicht beseitigt sei. „Wenn die Parkplätze auf dem neu fertiggestellten Rastplatz vergeben sind, werden Lkw-Fahrer auf andere Parkmöglichkeiten zurückgreifen müssen, um ihre Pausenzeiten einzuhalten“, heißt es aus dem Rathaus. „Durchaus vorhandene Parkplätze wie die auf dem Autohof werden von Lkw-Fahrern teilweise gemieden, weil dort Gebühren anfallen.“ Die Gemeinde hatte vor Jahren ein Parkverbot für Lkw in den Gewerbegebieten erlassen, nicht zuletzt wegen Beschwerden von Gewerbetreibenden aufgrund des erhöhten Müllaufkommens.

Dass auch Autofahrer von der erweiterten Anlage Kiekut Nord profitieren, zeigt das Ehepaar Maria-Angela und Andreas Belger, das am Sonntag nicht den belegten Rastplatz Alken nutzen konnte. Die beiden wohnen im nordrhein-westfälischen Hünxe, von wo aus Andreas Belger täglich zur Arbeit nach Essen pendelt. Gefühlt habe sich der Lkw-Verkehr auf den Autobahnen „in den vergangenen sechs, sieben Jahren vervierfacht“, sagt Belger. Das Paar ist noch eine Weile auf Rastplätze wie Kiekut Nord angewiesen, da es ein- bis zweimal pro Monat die Tochter in Schleswig besucht. Und auch Daniel Ofert muss noch eine Weile freie Parkplätze an der Autobahn finden: Der 41-Jährige braucht das Geld für den Ausbau seines Hauses am Schwarzen Meer. In Rumänien könne er als Lastwagenfahrer nicht viel verdienen.

Information

Die im Text zitierte Studie geht auf Erhebungen der nachts abgestellten Lkw auf und an den Bundesautobahnen durch die Straßenbauverwaltungen der Länder zurück. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat dann die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) beauftragt, diese Erhebungen auszuwerten.