Raser unter Drogen auf A1 gestoppt

Stuhr - Ein 32-Jähriger wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag von der Autobahnpolizei angehalten, weil er mit seinem Auto zu schnell auf der A 1 in Richtung Osnabrück unterwegs war. Statt der maximal erlaubten 80 Kilometer pro Stunde hatte er im Baustellenberich 146 auf dem Tacho. Damit nicht genug: Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Amphetaminen stand und an seinem Fahrzeug zwei Radmuttern fehlten.

Kein Führerschein, keine Versicherung

Einen Führerschein konnte der Verkehrssünder auch nicht vorlegen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten mehrere Bußgeldverfahren.

Der kontrollierte Wagen wurde im Anschluss an die Kontrolle im Gewerbegebiet Groß Ippener abgestellt und mit einer Kette gesichert. Die Polizei erläuterte dem 32-Jährigen, dass der Wagen nicht weiter genutzt werden darf – denn in der Zwischenzeit hatten die Beamten ermittelt, dass das Auto nicht zugelassen war, also auch kein Versicherungsschutz bestand.

Ein Zeuge meldete rund eine Stunde später über den Notruf der Polizei, dass das Schloss der Sicherungskette aufgebrochen und der Honda wieder in Gang gesetzt worden sei. Die Insassen – am Steuer saß dieses Mal eine Frau – fuhren auf die A 1 in Richtung Osnabrück. In Höhe des Autobahndreiecks Ahlhorner Heide wechselten sie auf die Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven. Anhalteaufforderungen der Polizei ignorierte die Fahrerin.

Erst durch Unterstützung von Beamten der Polizeistation Wardenburg und Diensthundeführern, die in Großenkneten eine Übung abhielten, gelang es, den Wagen an der Anschlussstelle Wardenburg zu stoppen und die Insassen provisorisch festzunehmen. Weitere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland hatten sich laut Polizeibericht zur Unterstützung bereitgehalten.

Die 23-jährige Fahrzeugführerin zeigte körperliche Auffälligkeiten, die darauf deuteten, dass auch sie Rauschmittel konsumiert hatte. Ein Test erhärtete diesen Verdacht und machte auch hier eine Blutprobe erforderlich. Sie muss sich auf ein Bußgeldverfahren einstellen. Gegen alle drei Insassen wird außerdem wegen Sachbeschädigung ermittelt.