Musikalisches Statement für Emanzipation

Von: Sigi Schritt

Will den musikalischen Moment feiern: die Gruppe Rag Doll. © Reg Doll/Fraya Frömming

Die Berliner Formation Rag Doll lässt es am Freitag, 14. April, im Stuhrer Rathaus krachen. Das Frauen-Trio will damit ein Statement für Emanzipation und Gleichberechtigung setzen.

Stuhr – Es darf getanzt werden, wenn die Gruppe Rag Doll aus Berlin am Freitag, 14. April, im Rathaus Stuhr ein Konzert gibt. Es beginnt um 20 Uhr. Die Sängerin Käthe von T., Pianistin Amy Protscher und und Tanja Becker (Posaune/Gesang) nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise in die 1920er-Jahre. Redakteur Sigi Schritt sprach mit der Sängerin Käthe von T.

Was erwartet das Publikum im Stuhrer Rathaus?

Die Menschen können sich auf eine Zeitreise in das goldene Zeitalter von Ragtime, Boogie Woogie, Harlem Stride und Barrelhouse freuen. Wir haben uns den großen Ladys des Blues verschrieben. Von Bessie Smith über Ma Rainey, Ethel Waters, Gladys Bentley, Nina Simone bis Alberta Hunter haben wir alles im Gepäck, was diese Ladys des Blues zu bieten hatten und immer noch haben. Aber wir sind ja keine Unmenschen. Natürlich haben wir auch einen schönen Fats Waller mit im Programm. Wir bezeichnen ihn liebevoll als unseren Quotenmann. Wir würden sagen: Es erwartet alle ein wunderbarer, alter Juke Joint im amerikanischen Süden der 1920er-Jahre, in die Jetztzeit katapultiert.

Welche Erwartungen haben Sie an das Publikum?

Wenn das eintritt, was gemeinhin bei unseren Auftritten passiert, sind wir glücklich. Um es mal mit den Worten der großen Alberta Hunter zu sagen: „Come on out one night, my castle‘s rocking.” (In meiner Hütte geht es ab) Einfach eine gemeinsame Party, wo gelauscht, geswingt und getanzt wird, bis die Luft brennt.

Weshalb haben Sie sich dem Ragtime, Boogie Woogie, Harlem Stride und Barrelhouse verschrieben?

Es ist für uns einfach eine große und wichtige musikalische Ära, in der eben auch neben vielen männlichen Vertretern diese großartigen Künstlerinnen amtlich ablieferten.

Welche Bedeutung hat diese Musik für Sie?

Also, was für uns an dieser Musik wirklich bedeutend ist, ist die Tatsache, dass es eben nicht nur ein musikalisches Statement ist, das wir, stellvertretend für diese Ladys, im Hier und Jetzt übernehmen dürfen. Blues ist heute leider immer noch eine Männerdomäne, die es zu durchbrechen gilt. Es ist also auch immer ein Statement für Emanzipation und Gleichberechtigung. Ohne diese Frauen würde der weibliche Blues noch in einem viel größeren Embrionalstadium stecken. Da können wir immer wieder nur Danke sagen und da weitermachen, wo sie aufgehört haben.

Die US-amerikanische Blues-Sängerin Bessie Smith hat die Band inspiriert. Weshalb?

Wer lässt sich denn nicht gerne von einer Kaiserin inspirieren? Und als das gilt sie ja noch heute: die Kaiserin des Blues. Also, unser Motto war und ist ganz klar: Latte hochhängen und ab an die Tasten, die Posaune und ans Mikro, auf dass Majestät heute stolz wäre.

Wie zeigt sich das auf der Bühne?

Na, das verraten wir doch nicht hier. Ha, ha! Das sollte das Publikum sich schon live und in Farbe anschauen und -hören.

Rag Doll gibt es seit mehr als zehn Jahren. Wie haben Sie sich gefunden?

Wie das immer so ist. Die eine kennt die andere aus verschiedenen musikalischen Projekten. So war es auch bei uns. Wir, also Amy und Käthe, kannten uns und hatten schon zusammen gearbeitet. Und wenn man dann mal nach einer Probe gepflegt zusammensitzt, stellt man auf einmal fest, dass diese Musik die perfekte Schnittmenge unser beider musikalischer Leben ist. Wir waren uns auch dann schnell einig: Bessie Smith ist schuld daran, wenn daraus eine Band wird, die sich den 1920er-Jahren verschreibt. Und genauso kam es. Dann stieß Tanja an der Posaune dazu, und es war ganz klar für uns: Das ist das Dream-Team, mit dem wir die Verbeugung vor den großen Ladys des Blues machen wollen.

Wie hat sich die Formation entwickelt?

Das Schöne ist ja, wenn man wie wir jetzt über Jahre zusammenarbeitet, kennt man sich einfach. Auf der Bühne verstehen wir uns deshalb natürlich blind. Wunderbar daran ist, dass dadurch viel Neues, Spontanes, Humoreskes und Situatives Platz findet. Dadurch ist kein Konzert wie das andere. Es bleibt für uns spannend. Dazu kommt, dass auch Eigenkompositionen im Programm ihren festen Platz eingenommen haben. Und woran wir am meisten Spaß haben: uns gegenseitig immer wieder zu überraschen und uns auch mal vor Lachen auszuschütten. Das liebt das Publikum natürlich. Und so haben wir dann immer eine große gemeinsame Party mit allem, was es braucht!

Gibt es eine Botschaft, die Sie vermitteln wollen?

Halleluja! Das können wir eigentlich in einem Satz zusammenfassen: „Tomorrow ain‘t promised, so go for it tonight!” (Das Morgen ist nicht sicher, deshalb müssen wir heute dafür einstehen.) Gerade in Zeiten wie diesen sollten wir den Moment, gute Musik mit tollen Leuten an schönen Orten genießen – einfach gemeinsam tolle Konzertabende verbringen!

Was machen Sie beruflich außerhalb von Konzerten und Proben?

Danke für diese Frage! Sie ist bereits die Antwort, warum wir mit Rag Doll genau diese Verbeugung vor den großen Ladys des Blues machen. Diese Frauen standen in den 1920er-Jahren nicht nur für musikalische Qualität. Sie waren Vorreiterinnen, was Emanzipation und Selbstverständnis von Frauen in der Musik angeht. Keinem Mann/Musiker würde diese Frage gestellt werden. Also, was machen wir beruflich außerhalb von Konzerten und Proben? Machen wir aus „beruflich“ doch einfach „Berufung”. Die Frage können wir beantworten. Wir haben Hunde, Kinder, Gärten, um die wir uns in unserer Freizeit mit Leidenschaft kümmern. Und wenn wir selbige Freizeit nicht haben, ist unser Beruf Musikerin!

