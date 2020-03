Quarantäne: Wer kümmert sich um das Tier?

Keine spontanen Besuche mehr und keine Vermittlungen an Interessenten, die keinen Garten haben. Auch Tierheime bekommen die Corona-Krise zu spüren. Wer kümmert sich um die Hunde und Katzen in der Einrichtung, wenn die Mitarbeiter unter Quarantäne stehen?

VON LARA TERRASI

Brinkum – Dass Halter ihre Tiere abgeben, weil sie Angst vor einer möglichen Corona-Infektion haben, kann das Tierheim Arche Noah in Brinkum nicht bestätigen. In letzter Zeit wurden zwar zwei Tiere abgegeben, aber das habe mit der Corona-Situation nichts zu tun, betont die Tierheimleiterin Mareike Bergmann. Es sei nicht bestätigt, dass Tiere an dem Virus erkranken könnten. Seit vergangener Woche seien Besuche nur noch mit einer vorherigen telefonischen Anmeldung möglich. Wenn ein Interessent komme, müsse er sich als erstes die Hände desinfizieren. Zudem dürfen nicht mehrere Besucher gleichzeitig kommen.

Bergmann sagt: „Zurzeit würden wir keinen Hund an jemanden vermitteln, der keinen Garten hat.“ Zudem sei es problematisch, wenn der Besitzer in Quarantäne müsste. „Dann geht es um die Frage, wer versorgt das Tier?“, so die Tierheimleiterin. 48 Katzen und 26 Hunde haben in dem Brinkumer Tierheim ein neues Zuhause gefunden. Dass weniger Besucher kommen, mache sich bemerkbar. Es seien wenige, die anrufen, „aber Fundtiere nehmen wir natürlich auch weiterhin auf“.

„Wir sind im Moment in einem Zwiespalt. Natürlich wollen wir, dass die Tiere trotz der Situation vermittelt werden. Aber wir haben auch Angst, dass die Leute in Quarantäne müssen und wenn die dann keinen Garten haben, muss mindestens zweimal am Tag jemand mit dem Hund Gassi gehen“, erklärt Bergmann. Und wenn der Interessent nur in einer Wohnung ohne Außenbereich lebe, sei die Situation noch schwieriger.

Im Vorfeld klären die Mitarbeiter daher bei den Interessenten ab, welche Person sich im Notfall um das Tier kümmern würde, es zum Arzt fährt oder Futter besorgt. Wenn jedoch ein Tierhalter an Corona erkranken würde und in Quarantäne müsste, „dann würden wir das Tier für diese Zeit aufnehmen. Wir würden dann natürlich helfen“, sagt Bergmann.

Doch was würde passieren, wenn einer der Mitarbeiter erkranken würde? „Zu dem Thema haben wir heute noch eine Besprechung. Wir wollen das so regeln, dass wir künftig in zwei Teams arbeiten“, sagt Bergmann. Diese Teams stünden in keinem Kontakt zueinander und würden sich mit ihrer Arbeit abwechseln. Konkret hieße das: Eine Gruppe arbeitet eine Woche lang, danach arbeitet das andere Team auch für eine Woche. In der Zeit habe das erste Team frei, sodass sie sich nicht begegnen würden. Falls ein Beschäftigter eines Teams krank würde und das ganze Team in Quarantäne müsste, könnte das andere Team dann trotzdem weiter arbeiten. Eine Gruppe solle aus etwa sechs Leuten bestehen, so Bergmann. Das Ganze müsse man ernst nehmen. „Wenn das ganze Team ausfällt, dann haben wir ein großes Problem“, betont sie.

Ihre Mitarbeiter würden das Thema sehr ernst nehmen. „Sie treffen sich privat nicht mit Leuten. Das ist sehr verantwortungsvoll von ihnen.“ Auch an den Mindestabstand von 1,50 bis zwei Meter werde sich gehalten, „Wir waschen uns noch öfter die Hände und benutzen Desinfektionsmittel.“ Abstand halten ginge jedoch nicht immer. Bergmann erklärt: „Manche Tiere brauchen Medikamente. Dann muss ein Mitarbeiter das Tier halten und ein anderer muss es dann behandeln.“ Der Tierarzt käme im Moment nur noch einmal die Woche – vorher sei es mindestens zweimal gekommen.

In der Regel gibt es in dem Tierheim auch Gassigeher, diese kämen aufgrund der Situation aber erst mal nicht. „Wir haben im Moment nicht so viele Hunde, darum gehen wir mit ihnen Gassi.“