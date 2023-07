Untersuchung der Avacon in Stuhr-Brinkum: Größere Leckagen im Fernwärmenetz

Von: Andreas Hapke

Briseck aus der Vogelperspektive. Auch die thermische Überprüfung des Fernwärmenetzes geschah mittels einer Drohne. © Rainer Jysch

Eine thermische Überprüfung des Fernwärmenetzes im Stuhrer Wohngebiet Briseck mittels einer Drohne ergab unter anderem drei größere Leckagen mit erheblichem Wasserverlust. Materialermüdung an Leitungsabzweigungen nannte die Avacon Natur als einen Grund. Die Schäden seien schon behoben.

Brinkum – Eine Untersuchung der Leitungen des Fernwärmenetzes im Stuhrer Wohngebiet hat teilweise erhebliche Schäden zutage gefördert. Der zuständige Energieversorger Avacon Natur hatte das gesamte Wärmenetz mit einer Länge von zehn Kilometern mit einer Drohne abfliegen und thermisch kartieren lassen. „Die ermittelten Daten ermöglichten es, das Netz sofort zu verbessern“, teilt Pressesprecherin Milena Neermann mit. Rund 500 Haushalte beziehen in Briseck Fernwärme.

Reparaturen an Schadstellen minimieren Wasserverluste

Durch gezielte Reparaturen an Schadstellen, an denen die Untersuchung signifikante Temperaturunterschiede aufgezeigt hatte, seien die Wasserverluste minimiert und die Versorgungsqualität gesteigert worden, berichtet Milena Neermann.

Auf Anfrage der Kreiszeitung teilt die Sprecherin weiter mit, dass bei der thermischen Kartierung „drei größere Leckagen mit erheblichem Wasserverlust identifiziert und bereits behoben“ worden seien. „Bei einer Leckage wurden im Zuge der Reparaturarbeiten acht Hausanschlüsse erneuert.“

Auf die Frage, welche Rückschlüsse sich auf den allgemeinen Zustand des Netzes ziehen lassen, antwortete Neermann: „Der Zustand des Fernwärmenetzes Briseck ist dem Alter entsprechend. Die thermische Kartierung hat jedoch Schwachstellen im Bereich der Wasserverluste aufgedeckt, die voraussichtlich häufiger durch Materialermüdung an Leitungsabzweigungen auftreten werden.“

Avacon Natur plant jährliche Überprüfungen des Netzes

Laut Neermann plant die Avacon Natur derzeit eine jährliche Prüfung des Wärmenetzes. Bei dessen Errichtung sei „bedauerlicherweise darauf verzichtet“ worden, eine Leitungsüberwachung einzuplanen und einzubauen. Daher seien die Überprüfungen im Hinblick auf eine versorgungsstabile Leistung unabdingbar.

Die Avacon Natur liefert erst seit Juli 2021 die Fernwärme in Briseck. Sie hatte sich bei der Konzessionsvergabe gegen den vormaligen Versorger swb durchgesetzt.

„Die thermische Kartierung ist eine äußerst effektive Methode, um die Leistungsfähigkeit und Effizienz eines Fernwärmenetzes zu verbessern“, lässt sich Ingo Schultz, Geschäftsführer der Avacon Natur, in einer Pressemitteilung zitieren. „Sie ermöglicht es uns, genaue Daten über den Zustand des Netzes zu erhalten und gezielte Maßnahmen zur Optimierung deutlich schneller umzusetzen.“

Zusätzliche Kosten würden die Reparaturen für die Kunden der Avacon Natur in Briseck nicht verursachen, sagt Neermann auf Nachfrage der Kreiszeitung. „Wir planen für unseren laufenden Betrieb stets Wartung und Instandhaltung mit ein. So auch in diesem Fall. Die Kosten sind in der aktuellen Kalkulation enthalten.“

Verhandlungen zur neuen Preisgleitformel laufen noch

Neermann schließt auch aus, dass die Leckagen in der Vergangenheit signifikante Auswirkungen auf den Verbrauch und damit auf die von den Kunden zu zahlenden Gebühren hatten. Die Haushalte hätten nicht zu viel bezahlt, deshalb bestehe auch nicht die Möglichkeit, Geld erstattet zu bekommen.

Die Fernwärmepreise waren in der Vergangenheit immer wieder mal Thema in Briseck. Zuletzt war dies im Dezember vergangenen Jahres der Fall (wir berichteten). Gemeinsam wollten die Gemeinde, die Avacon Natur und die Initiative für faire Fernwärmepreise in Briseck die für die Gebühren ausschlaggebende Preisgleitformel überarbeiten. Und zwar so, „dass sie wieder dem grundlegenden Vertragszweck gerecht wird, nämlich dass sie die Interessen der Anwohner an einer preisgünstigen Fernwärmeversorgung mit den wirtschaftlichen Interessen des Wärmeversorgungsunternehmens in einen sachgerechten Ausgleich bringt“. Grund: Gebühren, die bei Abschluss der Verträge mit der Avacon Natur im Sommer 2021 noch günstig erschienen, waren in der Zwischenzeit stark gestiegen. Den Prozess sollte ein Gutachter begleiten. Was ist draus geworden?

„Wir befinden uns noch mitten in den Verhandlungen“, beantwortet Milena Neermann eine entsprechende Anfrage der Kreiszeitung. Zum jetzigen Zeitpunkt könne die Avacon Natur noch keine Informationen weitergeben.

Die Gemeinde teilte in Person von Pressesprecher Frank Meierdiercks mit, dass alle Beteiligten „intensiv und konstruktiv“ an den genannten Punkten arbeiten würden. „Ziel ist es, kurz-, mittel- und langfristige Optimierungsmöglichkeiten am Netz und an der Wärmeversorgung insgesamt zu realisieren, die in Kombination mit einer Anpassung der Preisgleitklausel zu einem langfristig gesicherten, fairen Fernwärmepreis führen.“