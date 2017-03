22 Prozent der Firmen wollen Glasfaserkabel

Stuhr - Von Andreas Hapke. In Sachen Datenverbindungsgeschwindigkeit hinkt Deutschland im internationalen Vergleich zurück. Experten wie der Netzökonom Holger Schmidt sehen den Grund in der Strategie, auf VDSL-Verbindungen zu setzen.

Der VDSL-Ausbau sei deutlich günstiger, da die bestehende Infrastruktur genutzt werden kann. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser trägt seine Strategie im Namen: Es setzt auf den Ausbau des Glasfasernetzes und will damit auch sämtliche Stuhrer Gewerbegebiete erschließen.

Um über sein Vorhaben zu informieren, hatte der Anbieter zu vier Unternehmerfrühstücken eingeladen. In der Folge haben 22 Prozent der Betriebe ihre Zusage gegeben, bei einer Quote von 40 Prozent würde der Startschuss fallen. Das Unternehmen ist optimistisch, dieses Ziel zu erreichen. So optimistisch, dass es nach Auskunft seines Bereichsleiters Geschäftskundenvertrieb, Marcus Klein, intern bereits mit der Bauplanung begonnen hat.

Am Mittwoch hat Klein seine Unterschrift unter einen Kooperationsvertrag mit der Gemeinde gesetzt. Beide Seiten betonen, dass der Kontrakt die Deutsche Glasfaser nicht über andere Anbieter, etwa Telekom, Ewe und Vodafone, stelle. Das Papier dokumentiere lediglich den Ausbau, den Betrieb und die Betriebsführung des Netzes über die nächsten Jahrzehnte hinweg.

70 Gewerbegebiete hat die Deutsche Glasfaser nach eigener Auskunft bundesweit bereits erschlossen, durchschnittlich haben sich 42 Prozent der Unternehmen beteiligt. In Stuhr läuft noch bis Ende März die sogenannte Nachfragebündelung. Vier Wochen Zeit, um in persönlichen Gesprächen die „Skeptiker“ zu überzeugen, wie Klein es formuliert. Es gebe nach wie vor eine „ganze Reihe“ von Betrieben, die sich aus Kostengründen mit der Erschließung ihres Grundstücks schwertun.

Für den Anschluss fallen einmalig 500 Euro an, die monatlichen Gebühren betragen zwischen 250 und 1.000 Euro. Kleins Kollege Jacek Sierczak verweist zudem auf Verträge, an denen potenzielle Kunden aktuell gebunden seien.

Nach Einschätzung von Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier „hat sich noch nicht jeder ausgiebig mit der Lage beschäftigt“. Doch wer heute mit einer Datenübertragungsrate von 16 Mbit/s auskomme, habe schon morgen einen anderen Anspruch.

Laut Sierczak geht es nicht nur darum, ein bisschen mehr Bandbreite, sondern eine komplett neue Infrastruktur zu schaffen. Daran ist auch Bürgermeister Niels Thomsen interessiert. Er wertet den Ausbau als Standortfaktor im Wettbewerb mit anderen Kommunen.

Ende April verkündet das Unternehmen, ob es das Projekt in Stuhr umsetzt. Die Investitionssumme würde sich auf zwei Millionen Euro belaufen.