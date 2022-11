Projektgruppe der Heiligenroder Jäger sorgt für Anpflanzungen im Biotop

Von: Rainer Jysch

Mit den Anpflanzungen beim neuen Biotop in Heiligenrode wurde jetzt begonnen. Das Bild zeigt Heino Gras, Moritz Wilken und Hayo Wilken (v.l.) von der Projektgruppe der Heiligenroder Jäger beim Pflanzen einer Wildkirsche. Später kamen weitere ehrenamtliche Helfer dazu. © Rainer Jysch

Bereits zu Jahresbeginn war das Feuchtbiotop an der Straße Am Bruchdamm in Heiligenrode der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Ein neuer Lebensraum für Vögel wie Kiebitz, Brachvogel und Austernfischer sowie für Insekten und Kleintiere soll auf dem ehemaligen Weideland geschaffen werden.

Heiligenrode – Die Fläche befindet sich zwischen der Delmenhorster Straße (Bundesstraße 322) im Norden und der Neukruger Straße im Süden. Mittlerweile sind die Erdarbeiten abgeschlossen. Aus einer natürlichen Senke ist ein kleiner See mit einer Insel entstanden. Erdmassen, die beim Baggern angefallen sind, wurden am Rand zum Bruchdamm als künstlicher Sichtschutzwall aufgeschichtet.

„Auch eine leichte Anwallung, ein kleiner Erdhügel, ist in Ufernähe entstanden, um der Anpflanzfläche von knapp 800 Quadratmetern einen gewissen Schutz gegen kalte Nordwinde zu bieten“, erklärt Hayo Wilken von der Jägerschaft in Heiligenrode. Er ist der Initiator und Projektleiter des Biotops mit insgesamt knapp 5 000 Quadratmetern. Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung hatte das Projekt mit einem 85-prozentigen Zuschuss gefördert (wir berichteten). Ein Schild am Rand des Geländes weist darauf hin.

„Wo Wasser ist, ist Leben“, stellt Hayo Wilken klar. Bereits während der Baggerarbeiten im Frühjahr seien Enten eingeschwebt, um sich auf der kleinen, noch unvollständigen Wasserfläche niederzulassen.

Anpflanzung von 400 heimischen Gehölzen und Büschen

Am Samstag ging es darum, knapp 400 heimische Gehölze und Büsche, etwa Weiß- und Schwarzdorn, Wildkirsche, Brombeeren, Weidensträucher und Ginster – in die Erde zu bringen. Ein zusätzlicher Schutzraum für die Tierwelt soll so geschaffen werden. „Die Pflanzen wurden so gewählt, dass hier vom März bis zum Sommer Blühgeschehen ist, damit die Insekten Nektar und Pollen finden“, erklärt Wilken.

Ein verzinkter Wildschutzzaun mit einer Höhe von 1,60 Metern soll die Anpflanzfläche demnächst auf 200 Metern umschließen, um die jungen Pflanzen vor Rehen und Kaninchen zu schützen, die es auf frische Triebe, zarte Knospen, Baumrinde und Wurzeln abgesehen haben.

Die Insel im See soll sich von alleine entwickeln, so Wilken. „Die Fläche soll Bodenbrütern die Möglichkeit geben, ungestört ihre Nachkommen aufzuziehen, ohne dass Fuchs, Marder und Co. dort rumräubern“, sagt der Naturschützer.

In der Flora am Wasser sollen Pflanzen Starthilfe erhalten, damit sie sich schneller entwickeln können. Ein kleiner Schilfgürtel soll sich am Uferrand bilden. „Die Natur holt sich das zurück und macht das schon passend“, ist sich Wilken sicher.