Ein Blick für die besondere Perspektive

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Sie umrahmen den Preisträger Rainer Jysch: die Kunsthistorikerin Dr. Katerina Vatsella, die Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer (SPD) sowie die Bremer DJV-Vorsitzende Regine Suling-Williges (v.l.). © Sigi Schritt

Rainer Jysch aus Stuhr erhält im Haus der Bremischen Bürgerschaft den Fotopreis des DJV Bremen in der Kategorie Wirtschaft für sein eindrucksvolles Bild einer Freisprechung. Das Siegerfoto des Bremer Journalistenverbandes beleuchtet die Herausforderungen auf dem Ausbildungsmarkt und die Bemühungen der Unternehmen, Nachwuchs zu gewinnen.

Stuhr / Bremen – Er hat immer den Blick für die besondere Perspektive und den richtigen Moment. Rainer Jysch aus Brinkum schreibt nicht nur fundierte Artikel, er illustriert sie auch mit seinen eigenen Fotos. Eines seiner Bilder für die Mediengruppe Kreiszeitung wurde jetzt ausgezeichnet. Der 74-Jährige aus Brinkum hatte die Aufnahme einer Freisprechung beim Fotopreis des Deutschen Journalisten-Verbandes, Landesverband Bremen, eingereicht und damit das mit einer Prämie in Höhe von 500 Euro versehene Pressefoto des Jahres 2022 in der Kategorie Wirtschaft gewonnen.

Er reichte noch vier weitere Fotos ein, die jetzt ebenfalls im Flur vor dem Plenarsaal der Bremischen Bürgerschaft hängen. Dort wurde kürzlich der Branchenpreis verliehen.

Fotopreis des DJV Bremen: 160 Fotos eingereicht

Der Brinkumer gehört zu einer Gruppe von 18 Bildjournalistinnen und -journalisten, die sich mit insgesamt 160 Bildern am Fotopreis beteiligt haben. Mit dem prämierten Pressefoto thematisiert Rainer Jysch die schwierige Situation auf dem Ausbildungsmarkt und die Anstrengungen der Unternehmen, Fachkräfte zu gewinnen.

Entstanden ist das prämierte Bild in Delmenhorst anlässlich einer Freisprechungsfeier. Nach zweijähriger Pause hatte die Kreishandwerkerschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land im vergangenen Jahr zur Freisprechung junger Handwerker eingeladen.

Fotopreis des DJV Bremen: Siegerbild durch Auftrag der Wildeshauser Zeitung entstanden

Die Redaktion der Wildeshauser Zeitung, die zur Mediengruppe Kreiszeitung gehört, hatte den Brinkumer ins Delmenhorster Theater „Kleines Haus“ geschickt. Dort wurden 78 ehemalige Auszubildende aus elf Gewerken freigesprochen. Insgesamt gehören der Kreishandwerkerschaft derzeit 278 Mitgliedsbetriebe an – darunter auch die Betriebe im Verbreitungsgebiet der Wildeshauser Zeitung. Als im Theater ein anderer Berufskollege den Friseurnachwuchs ablichtet, findet Rainer Jysch diese Szene interessant. Er beobachtete sie von der Seite. Auf dem Foto des Brinkumers hocken zwei junge Männer vor neun jungen Frauen, die sich schick gemacht haben und stehen. Der Fotograf, der die Gruppe fotografiert, kniet vor der Gruppe. Dahinter steht ein Werbeplakat mit der Botschaft: „Auf nachwachsende Ressourcen: Auszubildende“.

„Der Fotograf und ich haben gleichzeitig auf den Auslöser gedrückt“, erinnert sich Rainer Jysch. Das Besondere am Siegerfoto: Die Gruppe ist sehr gut ausgeleuchtet.

Dass Rainer Jysch in der Kategorie Wirtschaft punktet, ist sicher kein Zufall. Das Thema Wirtschaft begleitet ihn schon sein ganzes Leben. „Ich bin gelernter Bankkaufmann“, sagt er. Seit 2010 ist er in Rente. Schon vorher habe er regelmäßig für die Zeitungsgruppe fotografiert und Artikel geschrieben, aber erst seit seiner Pensionierung habe er mehr Zeit für die Berichterstattung – zum Beispiel besucht er Pressekonferenzen der Rathäuser in Stuhr und Weyhe, berichtet über das Weyher Theater oder setzt als Freiberufler Unternehmen in Szene.

Fotopreis des DJV Bremen: Anerkennung und Bestätigung

„Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt er im Haus der Bremischen Bürgerschaft. „Jetzt kann ich mir meine Zeit frei einteilen. Das ist ein großer Luxus, den man jetzt hat.“ Die Auszeichnung finde er großartig. „Ich freue mich über die Anerkennung und die Bestätigung durch den Deutschen Journalistenverband, dass die Arbeit gewürdigt wird, die man sonst nicht immer hat.“ Arnd Hartmann hat das „Pressefoto des Jahres“ geschossen. Für sein Bild des schief stehenden Molenturms in Bremerhaven wurde der Fotograf jetzt in der Bremischen Bürgerschaft mit dem „Bremer Fotopreis 2022“ ausgezeichnet. Zur Jury zählte unter anderem Kay Nietfeldt, der seit 1994 in verschiedenen Positionen als Fotojournalist bei der Deutschen Presse-Agentur (dpa) arbeitet. Ebenfalls in der Jury saßen die Kunsthistorikerin Dr. Katerina Vatsella und Peer Rüdiger (Medienhaven) und bewerteten gemeinsam weitere Pressefotos.

Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer (SPD): Fotos bis zum 6. Oktober ausgestellt

„Ganz bewusst wurden hauptberuflich tätige Bildjournalistinnen und -journalisten mit dem Bremer Fotopreis des Jahres 2022 ausgezeichnet, um die wichtige Rolle zu betonen, die sie im Qualitätsjournalismus spielen“, sagt die Bremer DJV-Vorsitzende Regine Suling-Williges. Die Schirmherrin des Fotopreises, Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer (SPD), lädt Interessenten ein, sich die Bilder anzusehen. Sie sind bis zum 6. Oktober für die Öffentlichkeit ausgestellt.

Von Sigi Schritt