Premiere mit Workshop

Jugendliche trainieren an den Calisthenics-Geräten am Brunnenweg in Brinkum.

Daniel Magel und Thorsten Meyer bieten ab nun ein wöchentliches 816-Training in Brinkum an. Am Freitag gab es einen Workshop, der den Auftakt bildete.

Stuhr - Aufmerksam beobachten im Hintergrund Trainer Daniel Magel (r.) und Thorsten Meyer, Leiter des Teams Jugend, die Anstrengungen der Jugendlichen an den Calisthenics-Geräten am Brunnenweg in Brinkum. Der Workshop am Freitag bildete den Auftakt des sogenannten 816-Trainings, das von nun an wöchentlich über die Bühne geht. Im Winter zieht das komplett mit Zuschüssen finanzierte Angebot in die Halle an der Jahnstraße um. Dank der Fördergelder ist das Training bis Ende 2021 gesichert. Bevor es gestern an die Geräte ging, hatte sich Magel mit dem Nachwuchs professionell warmgemacht. Das müssen die Jugendlichen auch künftig über sich ergehen lassen.