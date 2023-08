Rollstuhltennis: Workshop in Stuhr geplant

Von: Sigi Schritt

Teilen

Inklusionssport ist beim TC Blau-Weiß Varrel möglich. Der Vorsitzende Nicolas Sanchez de la Torre zeigt Bälle und Schläger für unterschiedliche Altersgruppen und Handicaps. © Sigi Schritt

Der TC Blau-Weiß Varrel will eine Inklusionsgruppe eröffnen: Das wäre eine Premiere im Landkreis. Zunächst lädt er zu einem Workshop ein. Es geht um Rollstuhl-Tennis.



Stuhr – Der Verein TC Blau-Weiß Varrel will Menschen mit Handicap eine Möglichkeit bieten, in der Nähe des Gutes Varrel Tennis zu spielen. Die Bedingungen seien ideal, sagt der Vorsitzende Nicolas Sanchez de la Torre: Zwei der sechs Plätze sind seit diesem Jahr ganzjährig bespielbar. Außerdem gibt es eine LED-Beleuchtung der Plätze in den Abendstunden.

„Eine Rollstuhl- oder Inklusionsgruppe einzurichten, wäre toll“, sagt der Vorsitzende. Das wäre ein Novum im Landkreis. Ihm sei kein anderer Tennisverein mit diesem Angebot bekannt.

Um einmal zu schnuppern, wie das Training sein könnte, bietet der TC Blau-Weiß Varrel eine besondere Veranstaltung an. Rollstuhlfahrer aus der Region, die Tennis einmal ausprobieren möchten oder bereits Tennis spielen und mittrainieren wollen, lädt der Verein zu einem Rollstuhltennis-Workshop ein. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 18. August, um 16 Uhr auf dem Vereinsgelände.

Neulinge können die Anlage besichtigen: Der Verein verfügt nicht nur über sechs Tennenplätze, sondern auch über einen Kunstrasenplatz, der speziell für Kinder gebaut wurde. Für den Workshop will der Verein auch paralympische Athleten einladen. Am Ende sollen die Teilnehmer das Deutsche Tennisabzeichen erwerben. Es geht um Aufschlag, Rückhand und Ballannahme aus der Luft.

Warum macht der Verein das? Es gibt nicht nur Breitensportler, sondern auch Menschen mit Behinderung, die den Ehrgeiz haben, mehr zu erreichen. Damit meint der Vorsitzende nicht nur den Punktspielbetrieb, sondern auch den paralympischen Bereich. „Die Guten spielen auch im Ausland bei den großen Grand-Slam-Turnieren“. Die Regeln beim Rollstuhltennis seien die gleichen wie bei den Fußgängern, sagt der 1. Vorsitzende, allerdings dürfe der Ball nicht nur einmal, sondern auch zweimal aufspringen, bevor er geschlagen und über das Netz befördert wird. Einzel und Doppel sind möglich.

Nur wenige wissen, dass jeder Rollstuhlfahrer am normalen Punktspielbetrieb teilnehmen kann. „Man wird in Leistungsklassen eingeteilt wie alle anderen auch“. Anfänger sollten sich nicht wundern, wenn sie gegen einen Rollstuhlfahrer verlieren. Beim Tennis mache sich Training und Fitness bemerkbar, sagt Nicolas Sanchez de la Torre.

Es gibt laut Nicolas Sanchez de la Torre zwei Arten von Rollstuhlspielern: Die einen haben als Fußgänger Tennis gespielt, bis ein Unfall das unmöglich machte. Sie müssen also nur das Rollstuhlfahren lernen. Die anderen könnten schon perfekt mit dem Rollstuhl umgehen. Sie müssen Tennis lernen. „So jemand könnte aber gut in einer Anfängergruppe mitmachen.“

„Wir wissen leider nicht, wie viele Menschen im Rollstuhl sitzen“, sagt der Vorsitzende. Selbst wenn ich bei Einrichtungen, Krankenkassen oder Kommunen anrufen würde: Genaue Zahlen lassen sich aus Datenschutzgründen nicht ermitteln. Man geht aber davon aus, dass etwa zehn Prozent der Bevölkerung eine Einschränkung haben. Für Stuhr wären das mehr als 3 000 Menschen.

Der Bedarf, Inklusionssport anzubieten, sei also mehr als vorhanden, sagt der 1. Vorsitzend, der hauptamtlich im Inklusionsbereich des Tennisverbands Bremen-Niederachsen arbeitet. Auch Blinde und Sehbehinderte können Tennis spielen: Der Ball ist größer, langsamer und weicher, das Spielfeld kleiner. Es sei auch kein Problem, dass Menschen mit geistiger Behinderung oder Gehörlose auf den Platz gehen.

Damit Spieler mit Handicap nach Stuhr kommen und sich wohlfühlen, müsse die Infrastruktur der Anlage sich weiter anpassen, so Nicolas Sanchez de la Torre. Eine rollstuhlgerechte Dixi-Toilette ist für den Workshop geplant. Langfristig soll eine noch zu bauende Rampe Rollstuhlfahrern den Zugang zum Vereinsheim ermöglichen. Der Einbau einer entsprechenden Umkleidekabine und einer behindertengerechten Toilette wäre in diesem Zusammenhang erforderlich. Geschätzte Kosten: 50 000 Euro.

Überhaupt investiere der Verein viel in die Anlage: Die beiden Plätze, die jetzt ganzjährig bespielbar sind, hätten 100 000 Euro gekostet. In Niedersachsen sei sein Verein der erste, der eine Flutlichtanlage mit LED-Streifen habe. „Die kommen aus Frankreich und sind hell. Sie werden nur an den Seiten montiert.“

Außerdem wurde eine sogenannte Wingfield-Anlage installiert. Dahinter verbirgt sich ein Computer, der mithilfe von Kameras Spiele aufzeichnet und analysiert. „Jedes Spiel kann Punkte für die jeweilige Leistungsklasse im Deutschen Tennisbund bringen.“

Von Sigi Schritt

Keine Kameraüberwachung, sondern ein Auge einer Wingfield-Anlage, die Spiele auswertet. © Sigi Schritt