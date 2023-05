Premiere im und am Bürgerhaus: Fahrenhorster feiern ihr erstes Matjes-Fest

Von: Andreas Hapke

Freuen sich auf das erste Fahrenhorster Matjes-Fest am Bürgerhaus: (v.l.) Heiko Fortmann, Robert-Jan Stüssel, Niels-Jonas Lücke und Kai-Uwe Jobst. © Andreas Hapke

Im und am Bürgerhaus Fahrenhorst steht am kommenden Sonntag eine Premiere an: das erste Fahrenhorster Matjes-Fest. Zur Feier des Tages haben die Organisatoren Gutscheine für die ersten 100 Filets ausgelobt. Die Veranstaltung soll dazu beitragen, das Profil des Hauses zu schärfen.

Fahrenhorst – Oktoberfest, Adventsleuchten, chinesisches Neujahrsfest – Veranstaltungen wie diese sollen auch in den kommenden Jahren die Fixpunkte im Programm des Fahrenhorster Bürgerhauses darstellen. Auf der Suche nach einer weiteren Besonderheit im Terminkalender sind die Verantwortlichen auf den Fisch gekommen. In Anlehnung an die Emder Matjestage soll sich am Sonntag, 4. Juni, alles um den kleinen Hering drehen. Das erste Fahrenhorster Matjes-Fest startet um 11 Uhr an der Turmstraße, ein kleines Rahmenprogramm inklusive.

Idee hatte Ehrenamtsleiterin Birgit Radmann

Nachdem das Maifest am 1. Mai aus organisatorischen Gründen ausfallen musste, war es dem Vorstand und dem Kuratorium der als Stiftungshaus betriebenen Einrichtung wichtig, dass zeitnah eine andere Attraktion folgt. Die Idee zur Matjesverköstigung habe die Ehrenamtsleiterin des Bürgerhauses, Birgit Radmann, gehabt, berichtet Kai-Uwe Jobst. Gemeinsam mit Robert-Jan Stüssel, Sprecher des Stiftungskuratoriums, habe er die Anregung aufgegriffen.

Da die Emdener Matjestage ab dem 2. Juni überregional die Matjessaison einläuten, wäre es laut Jobst nicht korrekt gewesen, die eigene Veranstaltung früher anzusetzen. „Wir eröffnen an dem Wochenende auch die Matjessaison in Fahrenhorst.“

Nach einem professionellen Anbieter für den Fisch mussten Jobst & Co. nicht großartig recherchieren, da der Imbissbetrieb von Heiko Fortmann nur einen Steinwurf vom Bürgerhaus entfernt liegt. Der Heiligenoder bereist unter anderem mit seinem Fischangebot die Märkte und Feste der Region. Viele Jahre stand er mit der Fischdelikatesse bei der Tour de Matjes – ein Markt, der für Bremen den Start bedeutete.

Gutscheine für die ersten 100 Besucher

„Von Fortmann haben wir gelernt, dass Matjes nicht gleich Matjes ist“, sagt Jobst. In der Tat kommt der Heiligenroder mit einer üppigen Auswahl von diesem besonders milden Hering (siehe Infokasten). Bis zu zehn Sorten wolle er den Fahrenhorstern schmackhaft machen, kündigt Fortmann an. Denkbar seien zum Beispiel der Bärlauch-, Zwiebel-, Kräuter- oder Cherrymatjes. Wer zeitig kommt, erhält sein Matjes-Filet gratis. Grund: Für die ersten 100 Besucher haben die Verantwortlichen Gutscheine ausgelobt.

Auch in Sachen Getränke setzen die Fahrenhorster auf einen Profi: Niels-Jonas Lücke aus Bassum-Högenhausen wird mit seinem Wein-Mobil am Bürgerhaus Station machen und Secco sowie deutsche Weine ausschenken, beides in den Farben Rot, Weiß und Rosé. Gezapftes Bier und alkoholfreie Getränke hat er ebenfalls dabei. Nachmittags runden Kaffee und Kuchen das Angebot ab.

Möglicherweise wird es außer Matjes noch eine weitere Möglichkeit geben, sich zu verpflegen. Bis Redaktionsschluss stand das allerdings noch nicht fest.

Shanty-Chor Oyten mit von der Partie

Die Schirmherrschaft über die Veranstaltung hat der CDU-Landtagsabgeordnete Volker Meyer, dessen Begrüßung für 11 Uhr vorgesehen ist. Laut Jobst wird der Politiker auch die Verteilung der Gutscheine übernehmen. Ursprünglich hatten die Organisatoren den Stuhrer Bürgermeister Stephan Korte angefragt, der aber verhindert sei.

Für die musikalische Untermalung hat der Stiftungsvorsitzende noch kurzfristig den Shanty-Chor Oyten gewonnen. Die umliegenden Chöre seien für das Wochenende bereits anderweitig verplant. Die Oytener werden schon ab Eröffnung ihre maritimen Lieder schmettern.

Laut Stüssel ist das Matjes-Fest ein weiterer Baustein, um das Profil des Bürgerhauses zu schärfen. „Wir schaffen es nur, über Veranstaltungen Leute ins Haus zu bekommen“, sagt Stüssel. Dies sei auch im Hinblick auf Zustiftungen wichtig.