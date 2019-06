Preise dieses Jahr sehr fußballlastig

Brinkum - Von Janna Silinger. Ameel Hotaky ist 14 Jahre alt. Karl Andermann ist schon 86. Doch das hält die beiden nicht davon ab, gemeinsam das musikalische Programm beim nächsten Großen Bürgerbrunch im Mehrgenerationenhaus in Brinkum auf die Beine zu stellen.

Die Schülerin deckt eher den Bereich der Pop- und Rockmusik ab. Sie bring zu dem Auftritt ihre Gitarre und ihre Loopstation mit. Andermanns Songs hingegen sollen doch eher die ältere Generation ansprechen. In jedem Fall gebe es aber Musik zum Mitklatschen und Mitsingen, ist sich MGH-Leiterin Daniela Gräf sicher. Sie ist begeistert von dem generationsübergreifenden Projekt, spricht vom „100-Jahr-Ensemble“ – 14 plus 86.

Doch Musik ist keineswegs der einzige Programmpunkt, auf den die Organisatoren stolz sind. Der inzwischen achte Bürgerbrunch am Sonntag, 30. Juni, beginnt gegen 11 Uhr mit einem leckeren Frühstück, berichtet Büroleiter Oliver Müller. Im Prinzip ist über den gesamten Tag für viel verschiedenes Essen gesorgt: von Salat über Grillfleisch bis hin zu Kuchen. Außerdem gibt es wieder alkoholfreie Cocktails für die Gäste. „Vampirella, Platzverweis und Virgin Colada“, so Müller lächelnd.

Spannend wird es dann bei der Tombola. Der erste Preis sind in diesem Jahr zwei VIP-Rang Platin Karten für das erste Heimspiel von Werder Bremen. Es lohne sich, zwei Stunden vor Spielbeginn dort aufzuschlagen, denn die Gewinner dieser Karten hätten freien Zugang zu fast allen Bereichen des Stadions, außerdem sei ein privater Tisch reserviert und es gebe ein feines Büfett, erzählt Müller begeistert. „Die Karten würde ich auch gern gewinnen“, fügt Gräf hinzu. Platz zwei im Preisranking belegt bisher ein Gutschein für zwei Personen, die sechs Monate im Schwimm- und Fitnessclub Rot-Gelb Sport treiben können.

Bei einem anderen Preis hänge die Freude vermutlich von den Interessen ab. „Es gibt ein Trikot mit den Original-Unterschriften der Weder-Spieler“, erzählt Ulrike Dunkhase-Niemeyer, Vorsitzende der Bürgerstiftung. „Wir sind sehr fußballlastig in diesem Jahr“, merkt Gräf an. Die Sammlung der Preise sei aber noch nicht abgeschlossen.

Der Schnäppchenmarkt um das Thema Haushalt und eine Schätzaufgabe sind weitere Programmpunkte. Außerdem planen die Teilnehmerinnen des Näh-Cafés einen Verkaufsstand.

Zu guter Letzt geht Müller auf das Programm für die Kinder ein. „Es gibt eine Rallye, bei der die Kids durch das Haus laufen und Aufgaben lösen müssen“, erzählt er. Vorteil daran: Sie lernen das MGH kennen und treten in Kontakt mit den Freiwilligen. Außerdem wird gespielt, gebastelt und gemalt. Hinter der Kita nebenan können die Kinder auf dem Außengelände toben. „Dort wird auch jemand die Kleinen beaufsichtigen“, ergänzt Gräf.

Der Erlös der Veranstaltung, für die so gut wie alles gespendet wird, fließt in soziale Projekte der Bürgerstiftung und in den Umbau der Backstube, der dringend notwendig ist. „Der alte Ofen bleibt aber“, versichert Gräf.

Die Organisatoren rechnen über den Tag verteilt mit 300 bis 400 Besuchern. Die Zahl hänge vermutlich vom Wetter ab. Wobei im Garten ein Zelt aufgebaut werde. Die Veranstaltung falle also bestimmt nicht aus. „Außerdem ist das Hurricane-Festival nicht an dem Tag“, fügt Müller lachend hinzu. Zu dem Datum sei das Wetter ja bekanntlich eher schlecht.