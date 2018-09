Zustell-Probleme: Post vertrödelt Einladung zur Trauerfeier

Konzern bedauert Verzögerungen

Stuhr - Von Katharina Schmidt. Seit Wochen bekommt Monika Klusch aus Brinkum ihre Post nur unregelmäßig. Wichtige Dokumente trudeln verspätet ein, und in ihrem Briefkasten liegen häufiger mal Werbeprospekt mit Angeboten, die gar nicht mehr gültig sind. So weit, so nervig. Doch nun kam es zu einem bitteren Höhepunkt: Die Einladung zu der Trauerfeier für einen alten Freund erreichte Klusch erst am Tag nach der Beerdigung.