Positives Persönlichkeitsmerkmal

Vortrag über Hochsensibilität

Brinkum - Ihre Reihe Werkstatt Erziehung setzen die freien Träger der ambulanten Kinder- und Jugendhilfen Stuhr am Donnerstag um 19.30 Uhr in der Bibliothek Brinkum fort. Kirsten Kampmann-Aydogan spricht zum Thema „Hochsensible Kinder verstehen und begleiten“. Die Referentin ist unter anderem Coach für systemische Potenzialentfaltung, Emotionstrainerin sowie Dozentin und Autorin mit den Schwerpunkten Hochbegabung und -sensibilität. Im Interview mit der Kreiszeitung gewährt sie vorab einen Einblick in ihre Herangehensweise.