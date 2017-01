Portugiesische Glanzlichter

Film von Gert Zittlosen

Stuhr - „Glanzlichter Portugals – Nostalgie und Moderne im Südwesten Europas“, so hat Gert Zittlosen den Film betitelt, den er am Donnerstag, 12. Januar, um 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus an der Bremer Straße 9 zeigt.

Neben der Algarve und Lissabon (Bild) locken auch Ziele im Landesinneren wie Coimbra, Sintra, Batalha, Nazare und Porto im hohen Norden. Die geografische Lage am Rande Europas hat seit jeher die Geschicke Portugals geprägt: Römer und Griechen bauten ihre Siedlungen, später kamen die Mauren übers Meer.

Das Meer bescherte dem Land im 15. Jahrhundert dann auch sein goldenes Zeitalter. Gert Zittlosen nimmt die Gäste mit auf seine Reise auf den Spuren der Geschichte dieses Landes am Rande Europas. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht nötig.