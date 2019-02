Popmusiker treten in Stuhrer Kirche auf

Oft hat der Stuhrer Kirchenraum bisher eine Bühne für klassische Musik und volkstümliche Chöre geboten. Am Freitag, 22. Februar, treten dort um 19.30 Uhr erstmals Künstler der Popmusik auf. Volker Rechin gibt zusammen mit Jan Loechel ein Konzert in der Kirche in Alt-Stuhr. Rechin ist Bassist bei der Band Wingenfelder und aktiv in der Formation 3 Miles to Essex. Loechel hat für und mit Künstlern wie H-Blockx, Christina Stürmer, Sasha, Henning Wehland, Ivy Quainoo und Pohlmann zusammengearbeitet. Bei dem Konzert wollen die beiden Musiker selbst komponierte englische und deutsche Lieder präsentieren. Zur ihrer Musik heißt es in einer Mitteilung der Stuhrer Kirchengemeinde: „Beobachtetes trifft auf Autobiografisches, und es bleiben zeitlose Momentaufnahmen, die auf der Bühne sowohl im reduzierten Bandkontext, als auch solo nur mit Gitarre eine spezielle und ehrliche Magie entfalten. Songs, geschrieben und entwickelt an der Gitarre, mal laut, mal leise.“ Der Eintritt ist frei, um eine Spende zugunsten der Musiker wird gebeten. In der Pause bietet die St.-Pankratius-Stiftung, die das Konzert finanziell unterstützt, Getränke an.

Foto: OLAF GEBERT/M4media