Pop- und Rockband „Lenna“ erstmals mit Streichern

Benefiz-Konzert: Umjubeltes Heimspiel für Frontfrau Alenna Rose im Stuhrer Rathaus

+ Die Band „Lenna“ & Friends auf der Bühne des Stuhrer Rathauses, hier zu sehen (v.l.): Sara Kanarski (Cello), Alenna Rose (Gesang), Juri Reckeweg (Drums) und Fynn Lammers (Gitarre). - Foto: Jysch

Stuhr - Von Rainer Jysch. Es war für die Akteure der Rockgruppe „Lenna“ um Frontfrau Alenna Rose eindeutig ein umjubeltes Heimspiel. Für das Benefiz-Konzert im nahezu ausverkauften Stuhrer Rathaus hatten sich die jungen Musiker am Sonnabend mit Sara Kanarskis Streichquartett und einer Vorgruppe namens „Kicker Dibs“ aus Berlin verstärkt. Ein beträchtlicher Teil der Einnahmen geht nach den Worten von Bandcoach Thomas Reckeweg an den Hospizverein in Stuhr.