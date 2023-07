Poly pustet über den Nordkreis vom Landkreis Diepholz

Teilen

Ein weggewehtes Zelt droht aufgrund des Sturmtiefs Poly auf die Autobahn 28 bei Stuhr zu wehen. © Feuerwehr Stuhr

Die Ausläufer des Sturmtiefs Poly haben am Mittwochnachmittag und gegen Abend für Dutzende Feuerwehreinsätze auch im Nordkreis Diepholz gesorgt. Die Pressesprecher der Feuerwehren lieferten am Donnerstag einen Überblick über die Einsätze ab.

Nordkreis – In Syke lag der Schwerpunkt der Einsätze zwischen 16 und 20 Uhr, insgesamt mussten die Kräfte zehnmal ausrücken. Alarmiert waren die Ortsfeuerwehren Barrien, Gessel-Ristedt, Gödestorf, Jardinghausen, Okel und Syke. Meist ging es darum, Äste oder Bäume, die auf eine Straße gestürzt waren oder zu fallen drohten, zu entfernen.

Betroffen waren laut Pressesprecher Torben Schmidt die Kastanienallee in Jardinghausen, der Heerweg (Ortswehr Gödestorf), gleich dreimal die Ristedter Straße (Ortswehr Gessel-Ristedt) und die Barrier Straße (die Einsatzkräfte der Barrier Ortsfeuerwehr sichteten bei der Anfahrt auf der Bremer Straße einen weiteren umgestürzten Baum, zersägten und entfernten ihn). Die Okeler Ortsfeuerwehr wurde im Okeler Schlatt aktiv, die Feuerwehr Gödestorf an der Poststraße. Den wohl aufwendigsten Einsatz des Tages fuhr die Ortsfeuerwehr Gessel-Ristedt zusammen mit der Drehleiter der Ortsfeuerwehr Syke gegen 19:30 Uhr an der Straße In der Fortheide. Drei Pappeln drohten auf eine Straße und ein Telefonkabel zu fallen. Mit Unterstützung der Drehleiter wurden die Bäume gefällt und die Straße geräumt, sowie die Äste in den Wegeseitenraum gezogen.

„Baum auf Straße“: Das war auch für die Syker Ortsfeuerwehren das häufigste Einsatzstichwort (Heerweg in Schnepke). Ausläufer des Sturmtiefs Poly streiften den Landkreis und sorgten in Syke für insgesamt zehn Einsätze. © Feuerwehr Syke

Poly hat auch in Weyhe für einige Einsätze gesorgt. Die erste Alarmierung für die Ortsfeuerwehr Leeste kam am Mittwoch um 15.48 Uhr. Die Hubarbeitsbühne (HAB) wurde zur Unterstützung der Ortsfeuerwehr Sudweyhe alarmiert, da ein Ast zu stürzen drohte, berichtet Nadine Becker, Pressesprecherin der Ortsfeuerwehr Leeste. Da vor Ort nur die HAB benötigt wurde, wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) zu einer weiteren Einsatzstelle an die Leester Straße alarmiert. Dort war ein Baum umgestürzt und blockierte die gesamte Fahrbahn. Die Einsatzkräfte zerkleinerten den Baum und räumten die Fahrbahn. Mit dem HLF folgte ein Einsatz an der Kirchweyher Straße. Dort blockierte eine gebrochene Baumkrone ebenfalls Teile der Fahrbahn. Diese wurde entfernt und die Fahrbahn konnte wieder gefahrlos befahren werden, so Becker. Aufgrund der anhaltenden Böen blieben beide Fahrzeuge anschließend funkbesetzt am Feuerwehrhaus in Leeste. So wurde die HAB gegen 18 Uhr zur nachbarschaftlichen Hilfe zu zwei Einsatzstellen nach Heiligenrode alarmiert. Auch dort drohten Äste, auf die Fahrbahn zu stürzen. Gegen 19.45 Uhr konnten die Einsätze beendet werden.

Auch vor Stuhr hat der Sommer-Sturm nicht Halt gemacht. So kam es aufgrund des Orkantiefs zu diversen Einsätzen im Einsatzgebiet der Feuerwehren der Gemeinde Stuhr. Die Einsatzkräfte mussten an mehreren Straßen (Varreler Landstraße (Varrel), Siekstraße und Großer Herrweg (Groß Mackenstedt), Bassumer Straße (Seckenhausen), Neuen Straße und Ehlhornstraße (Brinkum)) Bäume entfernen. Sie drohten auf Straßen oder Häuser zu fallen. Auch um größere Äste, die die Straßen Zollstraße und Meisenkamp Ecke Feiner Weg (Heiligenrode) gefährdeten, kümmerten sich die Ortsfeuerwehren. Die Feuerwehren Groß Mackenstedt und Stuhr sicherten zudem gemeinsam ein Zelt, dass umgeweht war und drohte auf die in der Nähe gelegene A 28 zu wehen. Fünf der sechs Stuhrer Ortsfeuerwehren waren durch Einsätze aufgrund des Orkantiefs teils über Stunden gebunden.

Im Bereich Neubruchhausen hätte es im Zuge der Landesstraße 332 hingegen heißen können: „Baum auf Radweg“. © Sigrun Reimer

In Twistringen war es am Mittwochnachmittag für einige Zeit nicht möglich, die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Ellinghausen und Stophel zu benutzen. Im Bereich der Beeke-Brücke waren gleich zwei Bäume umgestürzt, wie Stadtfeuerwehrpressesprecher Jens Meyer berichtet. Sie lagen nicht nur quer über die Straße, sondern beschädigten auch noch die Leitplanken. Innerhalb von 40 Minuten zerkleinerten neun Einsatzkräfte aus Heiligenloh unter der Leitung von Gruppenführer Markus Müller die Bäume mittels einer Motorsäge. Gelagert wurden sie im Wegeseitenraum, heißt es in der Mitteilung abschließend. Auch die Ortsfeuerwehr Twistringen ist am Mittwoch alarmiert worden. Sie sollte gegen 15.42 Uhr einen Baum entfernen, der in Stelle auf den Radweg gestürzt war. Da Mitglieder der Wedehorner Wehr dies ebenfalls bemerkt hatten, übernahmen sie den Einsatz laut Jens Meyer. Die Twistringer machten sich auf den Rückweg, wobei sie einen weiteren kleinen Sturmschaden gesehen und beseitigt hätten.

Ast blockiert in Asendorf gesamte Straße

Und auch die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen blieb nicht verschont. So brach am Kampsweg im Asendorfer Ortsteil Hardenborstel ein großer Ast aus einer mächtigen Eiche heraus. Der Ast blockierte gegen 16 Uhr die gesamte Straße und beschädigte dabei auch das Dach einer angrenzenden Scheune und eine Telefonleitung, teilt Feuerwehr-Pressewart Frank Ahlers mit. Die Einsatzkräfte unter Leitung von Zugführer Stefan Ullmann sicherten die Einsatzstelle ab und zersägten den Ast, sodass die Straße wieder befahrbar war. Der Einsatz war nach anderthalb Stunden beendet.

In Bruchhausen-Vilsen wurde die Feuerwehr wegen eines umgestürzten Baums alarmiert, und zwar am Abend um 21.30 Uhr. Wie Pressewart Detlef Wessels mitteilt, brachten 21 Einsatzkräfte nach ihren Verkehrssicherungsmaßnahmen die Äste in den Seitenraum der Straße Heiligenberg. Sie zerkleinerten den Rest mit einer Kettensäge und schoben ihn mit einem Trecker beiseite. Dann konnte die Straße wieder für den Verkehr frei gegeben werden. Der Einsatz unter der Leitung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Frank Zschoche-Wolff dauerte eine halbe Stunde.

Die Feuerwehr Bassum musste gegen 15.31 Uhr einen Baum von der Syker Straße in Bassum entfernen, wie es im Einsatzbericht heißt. Außerdem war in Osterbinde ein Baum auf ein Hühnerhaus gestürzt, (15.21 Uhr), in Neubruchhausen kippte ein großer Ast eines Baumes auf den neuen Radweg. In beiden Fällen war kein Einsatz nötig, schreibt die Feuerwehr.