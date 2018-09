Überfall auf Netto-Markt in Stuhr - Polizei sucht Zeugen

Varrel - Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochabend einen Netto-Markt in Stuhr-Varrel überfallen. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht und hofft auf Zeugenhinweise.

Der Unbekannte betrat gegen 19.35 Uhr den Markt an der Straße Meenheit und begab sich zunächst in den hinteren Bereich. Nach wenigen Augenblicken ging er mit einer Flasche zur Kasse. Als die Kassiererin ihn anschaute, hielt er ihr eine Pistole vor das Gesicht und forderte sie zur Herausgabe des Geldes auf.

Die Kassiererin öffnete daraufhin die Kassenschublade, sodass der Täter in die Kasse greifen konnte. Mit einer geringen Menge Bargeld verließ er danach den Markt und flüchtete zu Fuß über die Straße An der Lake in Richtung Bremen.

Mehrere Zeugen haben den Täter beobachtet und ihn als zwischen 30 und 40 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß. Der Mann hat schwarze Haare, einen dunklen Vollbart und war mit einer dunklen Strickmütze, einem karierten Hemd, grauer Daunenweste und hellblauen Jeans bekleidet. Laut Zeugen sprach der Täter Deutsch.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Weyhe, Telefonnummer 0421 / 80660, in Verbindung zu setzen.

Rubriklistenbild: © dpa