26-jähriger Radfahrer verletzt sich bei Unfall auf B322 schwer

Seckenhausen - Ein 26 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag auf der Bundesstraße 322 in Seckenhausen schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr.

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 39 Jahre alter Mann mit seinem BMW die Obernheider Straße in Richtung Delmenhorster Straße. An der Kreuzung hielt er an der roten Ampel an. Als sie grün zeigte, bog er nach links auf die Delmenhorster Straße ab und übersah den querenden 26-Jährigen auf dem Fahrrad.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radler schwer verletzte und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 2.000 Euro.

jdw

