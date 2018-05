Erneut weißes Pulver per Brief in Brinkum verteilt

Dem Brief an die Kreiszeitung lag unter anderem ein Päckchen einer weißen Substanz bei.

Brinkum - Erneut sind in Brinkum Briefe mit einer weißen Substanz an mehrere Haushalte verschickt worden. Aufgrund aktueller Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass es sich bei der Substanz um einen ungefährlichen Stoff handelt.

Die Verteilung erfolgte an Haushalte an der Johanna-Spyri-Straße. Bereits am 6. April sorgte der Fund solcher Briefe im Neubaugebiet Briseck - Johanna-Spyri-Straße, Anna-Seghers-Straße und Ricarda-Huch-Straße - für einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Gesundheitsamt.

Erst in den späten Abendstunden konnten die Ermittler damals Entwarnung geben. Das weiße Pulver war ein Zucker-Stärke-Gemisch. Eine Gefahr für die Bürger bestand nicht, so die Polizei weiter.

Polizei fragt nach weiteren Funden

Aufgrund der Parallelen zwischen dem Einsatz am 6. April und dem Einsatz am Dienstag und aktueller Ermittlungsergebnisse geht die Polizei davon aus, dass es sich wieder um eine harmlose Substanz handelt.

Dennoch bittet die Polizei darum, weitere Briefe mit weißen Substanzen bei der Polizei in Weyhe abzugeben. Die Ermittlungen dauern an.

