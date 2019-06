Anbauten an die Kitas Groß Mackenstedt und Varreler Feld bleiben im Nachtragsetat

Stuhr - Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hat am Dienstagabend den Nachtragshaushalt der Gemeinde Stuhr auf den Weg gebracht. Eine zweite Zusammenkunft des Gremiums am 25. Juni ist damit vom Tisch. Die Entscheidung fiel bei zwei Enthaltungen.

Grund für den Nachtrag war im Wesentlichen das im Dezember vom Rat beschlossene Entwicklungskonzept für die Kindertagesstätten, das die Erweiterung der baulichen Kapazitäten und damit einhergehend zusätzliches Personal beinhaltet.

Um die Platzbedarfe decken zu können, sind unter anderem ein Anbau an die Kita Moordeich (785.000 Euro) sowie die Einrichtung der Kita Blocken (1,24 Millionen Euro) und der Kita Heiligenrode-Klosterplatz (320.000 Euro) notwendig. Dazu hat der Rat bereits Baubeschlüsse gefasst. Für die Anbauten an die Kindertagesstätten Groß Mackenstedt und Varreler Feld gilt das (noch) nicht. Dafür fallen insgesamt weitere 2,6 Millionen Euro an. Die Kosten für das Personal in allen zusätzlichen Immobilien belaufen sich in diesem Jahr auf 453.000 Euro.

Ausgaben in Höhe von 173.400 Euro für Anteile an der Wohnbau Diepholz GmbH waren ebenfalls noch nicht im Etat für das laufende Jahr enthalten.

Aufgrund dieser Zahlen sieht Kämmerer Christian Möller eine „große Herausforderung“ für den Haushalt 2020. Dass die Liquidität mit den Änderungen zum Ende des Jahres bei rund -5,2 Millionen Euro steht, schreckt ihn aber nicht. Der Betrag bewege sich noch unter der für 2019 festgelegten Höchstgrenze für Liquiditätskredite von sechs Millionen Euro. Die Erfahrung aus vergangenen Jahresabschlüssen zeige, dass „es passieren kann, dass wir am Ende doch eine schwarze Null oder schwarze Zahlen schreiben“.

Wegen der fehlenden Baubeschlüsse für Groß Mackenstedt und Varreler Feld hätte der eine oder andere Politiker diese Posten gerne in den Haushalt des kommenden Jahres geschoben. Als Erster brachte der CDU-Ratsherr Bernd-Artin Wessels diese Variante ins Spiel. Seine Fraktionskollegen Lutz Hollmann und Frank Schröder zogen nach. Gleichwohl betonten alle, am Entwicklungskonzept festhalten zu wollen. „In Zeiten gut beschäftigter Handwerksunternehmen“ sah Hollmann Probleme, alles umzusetzen. Es werde auch schwierig, das Personal kurzfristig zu rekrutieren.

Der FDP-Ratsherr Jan-Alfred Meyer-Diekena wollte nur dann verschieben, wenn der Gemeinde daraus keine rechtlichen Konsequenzen entstehen. „Wie ist das mit dem Recht auf einen Kita-Platz? Nicht, dass wir verklagt werden.“

Auf die Anfang des Jahres festgestellten Bedarfe auch in Groß Mackenstedt und Varrel wies der Erste Gemeinderat Ulrich Richter hin. „Dafür sind Gebäude eine Voraussetzung. Durch das Verschieben in das Jahr 2020 sind wir zur Untätigkeit verdammt.“ Nur der Nachtragshaushalt eröffne die Möglichkeit zu handeln. Das brachte die CDU zum Einlenken.

„Besser“-Ratsherr Gerd-Wilhelm Bode wollte lieber den Bau der Kita Blocken zurückstellen. Er sei nicht dagegen, habe jedoch Zweifel an der Bausubstanz der gemeindeeigenen Immobilie. „Die 1,24 Millionen Euro sind nicht die Kosten, bei denen es bleibt“, sagte Bode, der auch die Zufahrt als unzulänglich empfindet: „Da kommen jeden Tag 40 SUV, um die Kinder zu bringen, und 40, um sie wieder abzuholen.“ Ihm habe auch die Vorbereitung des Themas im Fachausschuss gefehlt.

Richter betonte, dass der Bauzustand von Fachleuten begutachtet worden sei. „Wir haben auch mal gedacht, dass das günstiger wird. Aber damals gab es noch kein Expertenurteil.“ Auch Bode zog seine Forderung zurück, „sonst geht das Konzept über den Deister“.

„Alle Kita-Investitionen sind notwendig, auch in dieser Höhe“, sagte SPD-Mann Volker Barthel. In den vergangenen Jahren habe sich die Liquidität immer besser entwickelt als geplant.

Meyer-Diekena wollte noch wissen, wie es um den Ausbau der Schulen steht. „Damit ist jetzt nicht zu rechnen“, sagte Möller. „Wir haben uns im Verwaltungsausschuss darauf verständigt, erst die Kitas zu machen. Die Schulen können wir 2020 in Angriff nehmen.“