Politik will Umstellung auf LED-Technik - schon 2019

In einem Jahr könnten diese Masten bereits mit Lampen der LED-Technik bestückt sein.

Stuhr - Von Andreas Hapke. Die Gemeinde Stuhr wird möglicherweise schon im kommenden Jahr ihre komplette Straßenbeleuchtung austauschen und durch LED-Technik ersetzen. Eine entsprechende Empfehlung, auch was die Bereitstellung des Geldes im Etat 2019 angeht, hat am Donnerstagabend der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt gegeben. Zuvor hatte Marcus Cohrs, Teamleiter der swb Beleuchtung und Betriebsführung (swbb), Möglichkeiten der Umstellung sowie die jeweiligen Einsparpotenziale dargelegt.

Insgesamt gibt es rund 4500 Leuchten in Stuhr. Laut Benno Arens vom Hoch-, Tief- und Landschaftsbau sind fast alle Niederdruck-Natriumdampflampen. Nur in einigen Wohngebieten jüngeren Datums sei LED-Technik installiert. Die Summe sei zu vernachlässigen.

Cohrs ging zunächst auf den Status quo ein. Da die Beleuchtung zurzeit zwischen 0.30 und 5 Uhr ausgeschaltet ist, kommen die Lampen auf eine jährliche Betriebsdauer von rund 2500 Stunden. Pro Leuchte entstehen dadurch Kosten von 57 Euro im Jahr. Wären die Lampen die ganze Nacht über eingeschaltet, wären es jeweils 4100 Betriebsstunden und 94 Euro.

Für beide Fälle rechnete Cohrs die Auswirkungen bei der Umstellung auf LED vor. Demnach würde die Einsparung beim aktuellen Beleuchtungszeitraum jährlich 38,60 Euro pro Jahr und Lampe betragen, im Vollbetrieb wären es 37,50 Euro.

Mehr als die Hälfte der Energie könnte gespart werden

Cohrs geht von einer 20-prozentigen Förderung der Investitions- und Montagekosten aus. Die drei Bedingungen sieht er jedenfalls erfüllt: eine Energieeinsparung von über 50 Prozent, die Möglichkeit einer Steuerung der Lampen sowie eine angemessene wirtschaftliche Amortisationszeit.

Den Zuschuss vorausgesetzt, fallen für die Variante A Beleuchtung zwischen 0.30 und 5 Uhr ausgeschaltet) Investitionskosten (einschließlich Montage) von 1,8 Millionen Euro an. Bei einer Einsparung von 194.000 Euro hätte sich der Austausch der Lampen nach 9,3 Jahren amortisiert. Im Vollbetrieb beliefen sich die Kosten auf fast zwei Millionen Euro und die Einsparung auf 188.000 Euro. Vollbetrieb heißt: Die Lampen leuchten zwischen 21 und 6 Uhr um 50 Prozent gedimmt. Diese Variante hätte sich nach 10,4 Jahren bezahlt gemacht.

Laut Cohrs zeigen die Ergebnisse, dass zwischen den beiden Varianten kaum Unterschiede festzustellen sind. Deshalb empfiehlt er das Einschalten der Beleuchtung auch in den Nachtstunden, worüber die Politiker jedoch erst in einem zweiten Schritt befinden wollen.

Frühester Start in 14. Kalenderwoche

Priorität, darin waren sich alle einig, hat das, was die SPD als Antrag während des Ausschusses formulierte: im Haushaltsentwurf 2019 die Mittel für die Umrüstung auf LED einzuplanen und einen entsprechenden Förderantrag vorzubereiten. Lediglich FDP-Ratsherr Jan-Alfred Meyer-Diekena enthielt sich der Stimme: „Das ist eine gute Sache, aber finanziell keine Kleinigkeit. Was kommt sonst noch auf den Haushalt zu? Man sollte das nicht einfach so durchwinken.“ CDU-Fraktionschef Frank Schröder sagte, dass „wir alle der Meinung sind, dass wir die Technik brauchen. Wir haben jetzt gemeinsam die Chance, damit zu beginnen“.

Als frühesten Zeitpunkt der Umsetzung nannte Cohrs die 14. Kalenderwoche 2019. Ansonsten „kann man 4 500 Lampen in einer Saison, also bis Ende des Jahres, schaffen“. Er betonte, dass sich die Kosten bei individuellen Einstellungen einzelner Lampen – etwa in Bezug auf Ausleuchtung der Wege oder der Farbgebung zur Verhinderung von Insektenschwärmen – deutlich erhöhen würden.

Mit der swbb als Nachfolgerin der Firma Swarco hat die Gemeinde einen Vertrag über zehn Jahre geschlossen. So lange läuft auch die Garantie bei Ausfall der Technik. Die Frage nach der Haltbarkeit einer LED-Lampe nannte Cohrs eine Glaubensfrage. „Ich glaube an 15 Jahre.“