Klimaschutz in Stuhr: Politik sieht Politik in der Pflicht

Stuhr - Die Fraktionen des Stuhrer Gemeinderats haben sich Nachhaltigkeit und Klimaschutz auf ihre Fahnen geschrieben. Nachdem der Vorstoß der Grünen bereits dazu führte, dass eine Fördersumme von 10 000 Euro für verschiedene private Maßnahmen in den laufenden Etat der Gemeinde einflossen, liegen dem Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt nun Anträge der CDU und der SPD vor. Das Gremium berät darüber am Donnerstag, 6. Februar, um 18 Uhr in Raum 145/146 des Rathauses.

Nach Vorbild der niederländischen Stadt Utrecht streben die Sozialdemokraten die Dachbegrünung von Buswartehäuschen an, vor allem in „besonders verdichteten Gemeindegebieten“. Die Verwaltung möge prüfen, welche Häuschen dafür infrage kommen. Und nicht nur das: Eine Begrünung stellt sich die Fraktion auch für „bereits errichtete, öffentliche Gebäude“ vor.

Darüber hinaus möchte die SPD wissen, welche gemeindeeigenen Flächen – seien es Wiesen, Straßenseitenräder oder Ackerrandflächen – sich zur Anlage von Blühwiesen „oder anderen klima- und artenfreundlichen Biotopen“ eignen.

Auf das Aufstellen von Ladestationen zur kostenfreien Nutzung für Rad- und Autofahrer zielt der Antrag der Christdemokraten ab. Die Vorab-Recherche der Verwaltung ergab: Das Land fördert Ladesäulen an „Park & Ride“-Stationen für Elektroautos nur in Verbindung mit Umstiegsmöglichkeiten zum schienengebundenen Personennahverkehr. In dieser Hinsicht geht Stuhr bis zum Betrieb der Linie 8 leer aus. Möglich wären allerdings Zuschüsse für Radladestationen an „Bike & Ride“-Standorten „im Bereich von Busbahnhöfen“, also am Brinkumer Zob.

Die bundesweite „Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ greift auch bei öffentlichen Ladestationen außerhalb von „Park & Ride“-Anlagen. Voraussetzung: Der für den Ladevorgang erforderliche Strom muss aus erneuerbaren Energien oder aus selbst erzeugtem regenerativen Strom, etwa von Fotovoltaikanlagen, stammen. Die Frist des jüngsten Aufrufs zur Antragstellung endete Ende Oktober. Die CDU ist sich jedoch sicher: „Weitere Aufrufe werden folgen.“

+ Mehr frei zugängliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge fordert die CDU, um einen umweltfreundlicheren Verkehr zu ermöglichen. © dpa

Wolle Deutschland seine Klimaziele erreichen, müsse der Verkehr dringend umweltfreundlicher werden. „Hier ist nicht nur der Verbraucher, sondern auch die Politik in der Pflicht“, begründet die CDU. Schulen und Sportstätten nennt sie als mögliche Standorte für Ladestationen. Möglicherweise lasse sich der Einkauf der Ladestationen auch in einer „interkommunalen Zusammenarbeit“ – etwa mit der Gemeinde Weyhe oder mit der Win-Region – darstellen. „Um Kosten und Ressourcen zu sparen.“ Auch Gewerbetreibende und Energieversorger möchte die CDU mit ins Boot holen.

Die Christdemokraten begründen ihren Antrag auch damit, dass „bisher beschlossene Fördermaßnahmen der Gemeinde noch nicht der breiten Öffentlichkeit“ zugute kämen. Ein kostenfreies Aufladen von E-Fahrzeugen sei nur an „ganz wenigen Stellen“ möglich.

Unterdessen ist die von den Grünen angeschobene Förderung von privaten Maßnahmen zum Klimaschutz angelaufen. Zuschüsse sollen für Wandladestationen (Wallboxen) für Elektroautos (300 Euro) sowie Solarstromspeicher und Lastenfahrräder (jeweils 500 Euro) fließen.

Anfang Januar hatte der Verein Stuhr plus das Procedere öffentlich gemacht und unter anderem auf die Antragsformulare auf seiner Internetseite aufmerksam gemacht. Stuhr plus unterstützt die Gemeinde bei der Antragstellung und Umsetzung des Programms.

Nach gut einem Monat sind nach Auskunft seines Vorsitzenden Holger Behrens bereits zehn Anfragen von Personen eingegangen, die sich in diesem Jahr einen Solarstromspeicher oder ein Lastenfahrrad anschaffen möchten. Sie müssen sich noch gedulden, denn: „Den Zuschuss können wir erst nach dem Kauf gewähren“, sagt Behrens. Leer gehen auf jeden Fall jene zehn Interessenten aus, die sich nach einer möglichen Förderung von bereits getätigten Anschaffungen in den Jahren 2018 und 2019 erkundigten. Grund: Für die Gewährung von Zuschüssen müssen die Maßnahmen aus diesem Jahr sein. In einem Fall habe der Antragsteller bereits ein Lastenfahrrad erworben. Laut Behrens wird der Zuschuss noch im Februar ausgezahlt.