Landtagsdiskussion in Stuhr: Teure Bildung und Fachkräftemangel

Von: Gregor Hühne

Podiumsdiskussion: Isu-Chef und Moderator Volker Twachtmann (v.l.) fragt die Direktkandidaten Tugba Biyikli-Wiesemann (Grüne), Dr. Marco Genthe (FDP), Dennis True (SPD) und Volker Meyer (CDU) zu Energie, Bildung und Fachkräftemangel. Im Anschluss eröffneten interessierte Bürger den Kandidaten ihre Anliegen. © Gregor Hühne

Die Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen lud am Mittwochabend zu einer Podiumsdiskussion in den Meyerhof ein. Die Direktkandidaten des Wahlkreises 40 von SPD, CDU, Grüne und FDP stellten sich dabei Fragen zu Bildung, Fachkräftemangel, Sicherheit, Windrädern, Wohnungsbau und Glasfaserausbau. Eintracht herrschte aber nur bei einem Thema.

Heiligenrode – Sechs Kandidaten treten am 9. Oktober zur Niedersachsenwahl im Wahlkreis 40/Syke gegeneinander an. Vier von ihnen sind am Mittwochabend in der Gaststätte Meyerhof zusammengekommen, um sich dort den Fragen von Isu-Chef und Moderator Volker Twachtmann zu stellen. Im Anschluss waren die Bürger an der Reihe.

Die Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu) hatte in kleiner Runde die Politiker Tugba Biyikli-Wiesemann (Grüne), Dr. Marco Genthe (FDP), Dennis True (SPD) und Volker Meyer (CDU) angefragt – nicht eingeladen waren die Kandidaten Andreas Iloff (AfD) und Jürgen Abelmann (Linke).

„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“, eröffnete der Moderator die Fragerunde mit einem Seitenhieb auf Volker Meyer, der sich verspätet hatte. Thema Bildungsgerechtigkeit: Biyikli-Wiesemann (Grüne) beanstandete, dass die Bildungschancen allein vom Elternhaus abhingen. „Nee, überhaupt nicht“, murmelte es im Publikum. Dennoch: Das müsse sich ändern, fand sie. True (SPD) blies in dasselbe Horn: „Die Bildungschancen dürfen nicht von Herkunft und Geldbeutel der Eltern abhängen.“ Auch Genthe (FDP) stellte fest, dass laut OECD-Zahlen die Erfolge in der Bildung hier im internationalen Vergleich unterschiedlich verteilt seien. „Jedes Kind muss die gleichen Startchancen haben“, doch der Staat sei nicht verantwortlich für das gleiche Bildungsniveau.

Ein wichtiges Thema an dem Abend war der Fachkräftemangel. „Wo sollen die Erzieher und Lehrer herkommen?“, wollte Twachtmann wissen. Meyer (CDU) klinkte sich in die Diskussion ein. Die Rahmenbedingungen müssten verbessert werden. „Es kann nicht sein, dass der Auszubildende kein Geld verdient in der Zeit.“ Weiteres Ziel sei die Anpassung der Besoldung A13 für Grundschullehrer. Die Grünen-Politikerin brachte den Quereinstieg von Berufsgruppen ins Spiel, um mit „multiprofessionellen Teams“ Schulen und Kitas zu entlasten. Genthe (FDP) forderte den gesellschaftlichen Wandel, um den „Meister genauso hoch zu achten wie den Master“. Außerdem brauche Deutschland „mehr Migration“ und solle ein Einwanderungsrecht nach kanadischem Vorbild bekommen. Biyikli-Wiesemann (Grüne) sieht Deutschland als Einwanderungsland, das ausländische Abschlüsse schnell anerkennen solle. Laut Meyer (CDU) sei ein Problem, dass 50 Prozent eines Jahrgangs anfangen zu studieren und 25 Prozent dann abbrechen.

Es gibt ein steigendes Desinteresse in der Gesellschaft an der Politik.

Nicht überzeugt zeigte sich ein Unternehmer unter den Zuschauern. „Ich bilde nicht mehr aus“, da er eher erziehen müsse, anstatt auszubilden, schimpfte der Mann: „Die können nicht mal mit Messer und Gabel essen.“

Ein anderer Zuschauer äußerte, dass immer mehr Geld in die Bildung gepumpt und die Qualität immer schlechter werde. „Verifiziert das niemand, ob die Programme etwas bringen?“ Da brach Biyikli-Wiesemann (Grüne) eine Lanze für die Jugend. „Das sehe ich anders!“ Immer mehr Kinder seien in Betreuung und die „sind auch intelligenter geworden“.

True (SPD) ergänzte daraufhin, dass Kitas keine Aufbewahrungsstätten seien, sondern dort Betreuung und Bildung passiere. Auf die geschilderte Problematik antwortete Genthe (FDP): „Die Evaluation von Bildungsprogrammen ist schwierig.“ Jedoch zeigten die Schuleingangsuntersuchungen eine erhebliche Verschlechterung der Kinder. Nötig sei eine differenzierte Förderung anhand der jeweiligen Talente: „Ein Bildungsangebot für alle wird nicht lange funktionieren.“ Meyer (CDU) nahm noch eine andere Gruppe in die Pflicht. „Eltern haben einen Erziehungsauftrag, das kommt zu kurz.“ Deren Kompetenz müsse teilweise verbessert werden.

Zum Thema Sicherheit verwies der Jurist Genthe (FDP) auf den Personalmangel bei Polizei und Staatsanwaltschaft, was zu Umsetzungsproblemen führe. Biyikli-Wiesemann (Grüne) warb für die Energiewende und den Bau von Windrädern. True (SPD) sprach sich für das digitale Rathaus aus mit der Devise: „Von Anfang bis Ende kein Papier mehr.“ Meyer (CDU) prangerte das „Versagen der Telekommunikationsunternehmen an“ und forderte den schnellen Ausbau des Glasfasernetzes.

Unzufrieden zeigten sich alle Kandidaten von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Die Kommunikation über anstehende Baustellen – wie aktuell im Kreisgebiet – müsse verbessert werden. Anwohner und Geschäftsleute sollten eher und umfangreicher informiert werden. Der Wahlkreis 40/Syke umfasst die Städte Bassum, Syke sowie die Gemeinden Stuhr und Weyhe. Moderator Twachtmann stellte zum Ende der Veranstaltung ein „steigendes Desinteresse in der Gesellschaft an der Politik“ fest. Ein Eindruck, der sich an der Besucherzahl des Abends widerspiegelte. Der Platz war auf 80 Personen begrenzt, es erschienen rund 25 Zuschauer.