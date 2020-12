Plötzliche Glätte: Zwei schwere Unfälle in Stuhr

Plötzlich auftretendes Glatteis führt zu zwei schweren Unfällen am Samstag in Stuhr im Landkreis Diepholz. Eine Fahrerinnen wurde laut Polizei leicht verletzt, die andere schwer.

Nach Angaben der Polizei fuhr am eine 32-jährige Frau am Samstag um 6.45 Uhr,mit ihrem VW die Wildeshauser Straße in Richtung

Stuhr-Neukrug. Im Verlauf einer Linkskurve verlor sie bei eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich in ein angrenzendes Feld. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Glatteis-Unfälle in Stuhr

Ein weiterer Unfall ereignete sich um 8.38 Uhr auf der Moordeicher Landstraße in Stuhr. Eine 82-Jährige fuhr mit ihrem Toyota in Richtung Groß Mackenstedt und verlor bei eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto. Sie kollidierte zunächst mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW, schleuderte dann weiter gegen einen geparkten Mini und stieß letztlich frontal gegen eine Laterne, wo der Pkw zum Stillstand kam. Die 82-jährige Frau verletzte sich schwer, die entstandene Schadenshöhe wird auf 20.000 Euro geschätzt.

