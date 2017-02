Und plötzlich waren die „Kirchenmäuse“ Mieter

So fängt der Tag richtig an: Sprösslinge der Dienstags- und Donnerstagsgruppe der „Kirchenmäuse“ lassen sich von Betreuerin Anna-Maria Meyer eine Geschichte vorlesen. - Foto: Ehlers

Brinkum - Von Andreas Hapke. Der Spielkreis „Kirchenmäuse“ ist angekommen in seinen neuen Räumen an der Bremer Straße 37, dem alten Pfarrheim. „Anfangs war es ungewohnt, aber inzwischen haben wir uns eingelebt“, sagt die zweite Vorsitzende Monika Jacobs. Der Öffentlichkeit stellt der Verein sein neues Domizil erstmals am Sonntag, 5. März, von 15 bis 17 Uhr beim „Tag der offenen Tür“ vor.

Während sich die Einrichtung nach dem Umzug Mitte Oktober kaum verändert hat, unterscheiden sich die räumlichen Gegebenheiten deutlich von denen im Gemeindesaal. „Dort hatten die Kinder mehr Bewegungsfreiheit, die beiden Gruppenräume hier sind nicht so riesig. Aber wir haben weniger Tische aufgestellt. So klappt es auch“, sagt Monika Jacobs. Sehr zur Freude des Teams verfügt der Spielkreis jetzt über eine eigene Küche, einen Flur, einen separaten Ess- und über einen Abstellraum, so dass die Fläche insgesamt sogar größer geworden ist. „Wir sind immer noch mit Kleinigkeiten beschäftigt, ein Bild aufhängen hier und da“, sagt die 68-Jährige. „Im Großen und ganzen sind wir zufrieden.“

Auf Empfehlung der Landeskirche hatte sich die evangelische Kirchengemeinde aus dem alten Pfarrheim zurückgezogen, damit das Gebäude seine Kosten selbst einspielen kann. Die „Kirchenmäuse“ sind jetzt Mieter des Erdgeschosses, für den halbben Gemeindesaal mussten sie nur die Nebenkosten zahlen. Umso mehr würden sich die Betreuer freuen, wenn genügend Eltern ihre Sprösslinge für das kommende Spielkreisjahr anmelden würden.

Bei den „Kirchenmäusen“ kommen Kinder zwischen zwei und vier Jahren unter. Ihre Eltern können zwischen einer Betreuung am Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr sowie am Montag und Mittwoch von 8.30 bis 11.30 Uhr wählen. Der Freitag ist als Zusatztag denkbar, doch laut Jacobs ist die Nachfrage dafür momentan zu gering. Außerdem treffen sich Eltern mit ihren Babys an drei Nachmittagen pro Woche in Krabbelgruppen.

Jedes Spielkreisteam hat drei Betreuerinnen, Monika Jacobs zählt bereits seit 1990 dazu. Zurzeit sind die Gruppen mit 15 und 16 Sprösslingen gut ausgelastet. Mehr als 17 Kinder sollen es gar nicht werden, dafür seien die Gruppenräume nicht ausgelegt.

Der Tag beginnt mit freiem Spiel und geht nach 60 bis 75 Minuten mit dem Stuhlkreis weiter. „Die Kinder singen ein Morgenlied, spielen ein Singspiel und feiern gegebenenfalls das Geburtstagskind“, sagt Jacobs. Dann gibt es Frühstück, anschließend geht es raus. „Immer, außer es regnet in Strömen“, betont sie. „Die Eltern können ihre Kleinen später komplett angezogen abholen. Manche haben es ja eilig.“

Zu den besonderen Aktionen im Jahr zählen die Faschingsfeier, der Großelterntag, ein Ausflug, das Laternenfest und das Weihnachtsfrühstück, wo wie beim Ausflug auch die Erziehungsberechtigten eingeplant sind.

Seit 2004 ein Verein

Genutzt werde das Angebot von Eltern, die ihr Kind noch nicht jeden Tag in eine Krippe geben wollen, und wo Oma und Opa noch aushelfen könnten, sagt Jacobs. Im Schnitt blieben die Kurzen zwölf bis 15 Monate.

Der Brinkumer Spielkreis ist rund 40 Jahre alt und hat lange unter dem Dach der Kirchengemeinde gearbeitet. Aus Kostengründen trennte sich die Kirche im Jahr 2004 von der Einrichtung, die danach als Verein weitermachte. Es war nicht der einzige Einschnitt. Mit dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz in kommunalen Tagesstätten ab dem dritten Lebensjahr ging die Zahl der Anmeldungen laut Monika Jacobs vorübergehend zurück. Also beschloss der Vorstand, fortan auch Zweijährige zu betreuen.

30 Kurze braucht die Einrichtung, um über die Runden zu kommen. Mit Schwankungen in der Gruppenstärke müssen die Mitarbeiter trotz einer entsprechenden Zahl von Anmeldungen rechnen. Dann nämlich, wenn die Gemeinde im laufenden Kindergartenjahr eine „Kirchenmaus“ aufnimmt, die zuvor keinen Platz hatte. „Deshalb nehmen auch wir zwischendurch Kinder auf“, erklärt Jacobs. Eltern können ihre Kleinen also auch für neun oder 14 Monate in die Obhut von Jacobs & Co. geben.

Die Gebühren belaufen sich auf 66 Euro pro Monat, hinzu kommt ein Mitgliederbeitrag von einem Euro. Zusätzlich bezieht der Verein Zuschüssen von den Gemeinden Stuhr und Weyhe, und zwar bis das Spielkreisjahr beendet ist, in dem der Nachwuchs seinen vierten Geburtstag gefeiert hat. Das allerdings sei nicht der Grund dafür, dass die „Kirchenmäuse“ keine Fünfjährigen betreuen, sagt Jacobs. „Die würden sich unter den vielen Kleinen doch gar nicht wohl fühlen.“