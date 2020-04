Planungssicherheit für Brinkumer MGH

Brinkum – Gute Nachrichten für alle, denen das Mehrgenerationenhaus Brinkum am Herzen liegt: Der Bund setzt die Förderung aller derzeit geförderten Mehrgenerationenhäuser – und dazu gehört auch die Brinkumer Einrichtung – ab 2021 auf Antrag fort. Diese Information hat der hiesige Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erhalten.

Das MGH an der Bremer Straße wird seit 2007 ununterbrochen durch das mehrfach fortgesetzte „Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser“ unterstützt. In einer Pressemitteilung erklärt Knoerig, dass die Mehrgenerationenhäuser und Kommunen nun große Planungssicherheit erhalten würden. „Denn erstmals wird der Bund die Mehrgenerationenhäuser über eine Förderperiode von acht Jahren unterstützen“, sagt er. Ende Februar war er nach einer Anfrage beim Bundesfamilienministerium noch davon ausgegangen, dass es lediglich sechs Jahre sein würden (wir berichteten).

„Bereits in diesem Jahr wurde die Bundesförderung um 10 000 Euro auf 40 000 Euro pro Haus erhöht. Das setzt der Bund nun in der neuen Förderperiode ab 2021 fort, sodass die Häuser im Jahr 2021 mit einem Bundeszuschuss pro Haus in Höhe von 40 000 Euro starten“, so Knoerig. Kommune, Landkreis oder Land würden zusätzlich 10 000 Euro bereitstellen. Unterm Strich ergibt das eine Gesamtfördersumme von 50 000 Euro.

Unter dem Motto „Miteinander – Füreinander“ liegt der Schwerpunkt ab 2021 auf der Stärkung des sozialen Zusammenhalts, der Demokratie, digitaler Kompetenzen und des Engagements sowie auf dem Thema ökologische Nachhaltigkeit.

„Wir freuen uns sehr, dass das nächste Förderprogramm acht Jahre umfassen soll. Wir werden uns, sobald es möglich ist, darauf bewerben“, schreibt Daniela Gräf, Leiterin des MGH in Brinkum, in einer Pressemitteilung. Die Aufstockung der Fördermittel des Bundes sei sehr willkommen, denn aufgrund der steigenden Zahl von Veranstaltungen und Gästen im MGH würden auch die Personalkosten steigen. Dazu sagt Thomas Schaumlöffel, Geschäftsführender Vorstand der Bürgerstiftung Stuhr: „Als Träger des MGHs begrüßen wir die Verlängerung der Förderperiode sehr, da sie uns mehr Planungssicherheit gewährt. Auch vor dem Hintergrund unseres anstehendes Backstubenumbaus ist die Erhöhung der Förderung in 2021 eine gute Nachricht.“

Das Motto der neuen Förderperiode „Miteinander – Füreinander“ findet Gräf sehr gelungen. Es bringe genau das zum Ausdruck, „wofür die MGHs seit Jahren stehen und um das wir uns mit unseren Veranstaltungen immer wieder aufs Neue bemühen.“ Die Schwerpunkte des Programms würde das MGH in Brinkum schon jetzt teilweise sehr gut abdecken. Das Thema „Förderung der digitalen Kompetenz“ finde zum Beispiel seinen Niederschlag seit Jahren in den Computertreffs im Gutshaus Varrel und im Brinkumer Lohmannhaus sowie in den PC- und Handykursen und den Linux-Treffs.

„Wir freuen uns darauf, uns auch dem Thema ,Demokratieförderung‘ mehr zu widmen“, so Gräf. Dabei gelte es zunächst, zu klären, was der Ansatz genau beinhaltet und wie entsprechende Projekte im Haus gewinnbringend umgesetzt werden können. ks