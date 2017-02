Planungen für den runden Geburtstag

Varrel - Als eine „gute Tradition“ hat der Vorsitzende des TuS Varrel, Wolfgang Kretschmer, den Neujahrsempfang des Vereins bezeichnet. Zum 18. Mal waren am Sonntagvormittag nicht nur Vertreter der Varreler Vereine, sondern auch örtliche Ratsmitglieder zum Gut gekommen.

Die Veranstaltung habe sich im Laufe der Jahre etabliert, so Kretschmer. Er ging auf den im Bau befindlichen Behindertenfahrstuhl an der Treppe zum Vereinsheim ein. Das sei eine größere Investition, die aber von der Gemeinde unterstützt werde. Damit sei es auch Behinderten möglich, ins Vereinsheim zu gelangen. Der demografische Wandel sei auch am TuS Varrel nicht vorbeigegangen und habe dazu geführt, dass es viele ältere Mitglieder im Verein gebe. Das Pfingstturnier muss in diesem Jahr wegen Personalmangels ausfallen. Ob es später dann wieder ins Leben gerufen werden könne, stellte Kretschmer in Frage. „Aber man kann ja auch mal etwas anderes machen“, so sein Kommentar.

Ansonsten stehe dem Verein ein ereignisreiches Jahr bevor. Die Tanzsportabteilung feiert ihren 35. Geburtstag und plant für den 14. Oktober in Zusammenarbeit mit dem TV Stuhr und dem Tanzsportclub Brinkum einen Ball im Gasthaus Nobel in Moordeich. Die Ballsäle im Alleingang voll zu kriegen sei heute nicht mehr so einfach, erklärte der Vorsitzende.

Ein weiteres Jubiläum ist laut Kretschmer das 25-jährige Bestehen des Vereinsheime. Aus diesem Grund soll es am ersten Maiwochenende ein Jazzfrühschoppen geben, der bei schönem Wetter im Freien über die Bühne gehen soll. Auch für die fernere Zukunft gibt es bereits Pläne: Im Jahr 2019 will der TuS Varrel sein 50-jähriges Bestehen feiern. Die Vorbereitungen dafür haben bereits begonnen, hieß es.

Bürgermeister Niels Thomsen beschrieb das Gut Varrel als den gefühlten Mittelpunkt des Ortsteils, an dem die Einwohner zusammenkommen. So etwas gebe es in anderen Ortsteilen nicht und müsse unbedingt erhalten bleiben. Er ging in seiner Begrüßung auf die vergangenen Kommunalwahlen ein. Dass elf Prozent der Stuhrer die AfD in den Kreistag gewählt hätten, mache ihn nachdenklich.

Frank Schröder, Vorsitzender des Fördervereins Gut Varrel, lobte die gute Gemeinschaft mit dem TuS Varrel. Er blickte auf den 1. April, an dem es heißt „Stuhr räumt auf“ und Freiwillige wieder Straßen und Wege von Unrat befreien wollen. Er appellierte an die Besucher, dafür zu sorgen, dass die Veranstaltung ein Erfolg werde.

Jürgen Timm, Vorsitzender des „Sparclubs Varreler Krug“ erhoffte sich beim Jubiläum des TuS Varrel ordentlich etwas zu lernen, damit der Sparclub für sein 100-jähriges Bestehen im Jahr 2020 gut gerüstet sei. bos