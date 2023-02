Planspiel Politik: Schüler lehnen eine Oberstufe in Stuhr-Moordeich ab

Von: Andreas Hapke

Teilen

In der Mensa der KGS Brinkum haben Neunt- und Zehntklässler beider Kooperativen Gesamtschulen ihre Ratssitzung veranstaltet. Hier die Abstimmung über eine gymnasiale Oberstufe für Moordeich. © Andreas Hapke

Neunt- und Zehntklässler der beiden Kooperativen Gesamtschulen haben sich drei Tage lang mit der Kommunalpolitik auseinandergesetzt. Das Planspiel „Pimp your town“ gipfelte am Mittwoch in einer fiktiven Ratssitzung. Stuhrs Politiker wollen die Ideen des Nachwuchses weiterverfolgen.

Brinkum – Bürgermeister Stephan Korte kann aufatmen: Die Gemeinde muss keine gymnasiale Oberstufe an der Lise-Meitner-Schule in Moordeich einrichten. Dies haben die Schüler selbst in ihrer Ratssitzung am Mittwochvormittag so beschlossen. Die Zusammenkunft bildete den Abschluss des Planspiels „Pimp your town“. Drei Tage lang erlebten Neunt- und Zehntklässler, wie Kommunalpolitik funktioniert – von der Ideensammlung über das Formulieren von Anträgen bis hin zur Entscheidungsfindung.

Vier Schulklassen beteiligt

Die Absage an die Oberstufe in Moordeich lag nicht etwa darin begründet, dass die Jugendlichen in der Mensa der KGS Brinkum tagten. Die vier beteiligten Schulklassen verteilten sich paritätisch auf beide Kooperativen Gesamtschulen, auf den Realschulzweig und das Gymnasium.

Den Antrag auf die Oberstufe hatte die Fraktion Eta-Lux am Dienstagabend im Schulausschuss eingebracht. Kürzere Schulwege und die Möglichkeit, in seinem Klassenverband zu bleiben, führten die Jugendlichen als Vorteile an. Im Rat ließen sie sich aber durch die Vertreter der anderen beiden Fraktionen, Der Bär und Die G’s, vom Gegenteil überzeugen. „Kein Platz, nicht genug Schüler, Lehrermangel, generell nicht umzusetzen“, lautete etwa die Kritik der G’s. Und das gewohnte Umfeld falle ohnehin weg, wenn es in der Oberstufe mit Kursen weitergehe. Tatsächlich stimmte am Ende nur noch ein Schüler für die Oberstufe. 36 waren dagegen, 37 enthielten sich.

Der fiktiven Ratssitzung waren außerdem Ausschüsse für Jugend, Freizeit, Kultur und Soziales sowie für den Klima- und Umweltschutz vorangegangen. Angefangen hatte das Projekt am Montag mit einem Crashkurs in Sachen Kommunalpolitik.

Antrag auf digitale Schulungen für Lehrer

Nacheinander trugen die Vertreter der einzelnen Fraktionen ihre Anträge im Rat vor. Gleich drei Forderungen setzten sich mit der Situation an Schulen auseinander: die nach digitalen Fortbildungen für Schüler und Lehrer, nach WLan an Schulen und nach Hygieneartikeln auf Schultoiletten. Ihren Antrag auf digitale Schulungen begründeten die G’s am Beispiel der Smartboards: Lehrer wüssten oft nicht, wie man damit umgeht, teilweise schrieben sie mit Kreide darauf. „Schulungen wären schön, damit wir den Lehrern nicht immer erklären müssen, wie man die benutzt“, hieß es. Von einem „störenden oder pausenlangen Unterricht“ war die Rede.

Der Antrag ging ebenso glatt durch wie der auf besseres WLan. Die Schüler könnten im Unterricht Sachen nachschlagen und diesen dadurch besser verfolgen, lautete die Begründung. Mit WLan werde die ganze Schule digitaler. Ergänzend forderten sie einen IT-Support, denn an der KGS Moordeich zum Beispiel hätten alle Klassen einen WLan-Router, aber immer noch keinen Zugriff auf Breitband.

Auf Antrag der Eta-Lux-Fraktion sprach sich der Schülerrat dafür aus, Hygieneartikel wie Tampons und Binden auf Schultoiletten einzuführen. Dies solle die gleichberechtigte und angemessene Pflege der Schülerinnen gewährleisten. Die Artikel seien für die Menstruation notwendig. „Außerdem kann es für Schülerinnen unangenehm sein, diese von zuhause mitzunehmen. Das Vorhandensein auf Schultoiletten kann ein höheres Maß an Komfort und Privatsphäre bieten“, heißt es in dem Antrag. Ergänzt wurde er um die testweise Bereitstellung der Artikel in einem frei zugänglichen Korb.

Ihren Antrag, Hygieneartikel für Mädchen auf der Schultoilette bereitzuhalten, stellt die Fraktion Eta-Lux vor. Mit auf dem Bild: der Ratsvorsitzende Sebastian Koch und Tabita Behrenz, Verein Politik zum Anfassen. © Andreas Hapke

„Das betrifft uns weniger. Ich kann aber verstehen, dass das unangenehm ist“, sagte Danyel Adalioglu von der Eta-Lux-Fraktion. Dem Zehntklässler des Gymnasialzweigs in Brinkum bereitete das Planspiel nach eigener Auskunft viel Spaß. „Man bekommt einen Einblick, wie Kommunalpolitik abläuft. Es ist spannend, Politiker, die man nur aus der Zeitung kennt, persönlich zu treffen. Sie haben uns Tipps und Einblicke gegeben.“ Er hoffe nun, dass die Ideen der Schüler zur Politik durchdringen und „nicht, dass das nur eine Art Schauspiel war“.

Neun Mitglieder des Gemeinderats hatten die Jugendlichen als Paten bei der Vorbereitung auf die Ausschüsse und die Ratssitzung unterstützt. „Ganz toll, wie eng die Politik das hier begleitet. Das sticht schon heraus“, sagte Maximilian Wendisch auf Nachfrage der Kreiszeitung. Wendisch ist Team- und Projektleiter vom Verein Politik zum Anfassen, der mit dem Planspiel seit 16 Jahren die Schulen besucht. Die Themen würden er und sein Team bewusst offenlassen, erklärte Wendisch. „Das Abschmettern von Ideen wollen wir verhindern. Das wäre demotivierend.“

Jüngster Stuhrer Ratsherr leitet die Sitzung

So schaffte es auch der Wunsch auf die Tagesordnung, die Kommune möge einen Club in Brinkum bauen. Der Vorteil für ältere Bewohner: weniger Hauspartys, weniger Lärm. Andere Themen wiederum spiegelten die politische Realität in Stuhr wider, etwa die Forderung, den Feuerwehrbedarfsplan zu aktualisieren.

Darüber hinaus setzten sich die Schüler mit zum Teil überwältigender Mehrheit für den Erhalt der Moore, das Bewerben regionaler Produkte, ein Insekten-Hotel auf der Wiese neben der Feuerwehr in Brinkum und das Sparen von Öl und Energie durch weniger Heizen in öffentlichen Gebäuden ein. Auch dafür hatten sie ein Beispiel parat: „Die Heizung an der Feldstraße war immer extrem warm. Da haben wir ständig die Fenster aufgerissen, unnötig Energie rausgeworfen.“ Der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs lag dem Nachwuchs ebenfalls am Herzen, speziell an Wochenenden in Richtung Bremen, und dann auch nachts.

Den Ratsvorsitzenden mimte der SPD-Politiker Sebastian Koch. Möglicherweise sei er gefragt worden, weil er das jüngste Ratsmitglied sei. „Klar war ich aufgeregt“, gab Koch zu. „Ich habe noch nie eine Ratssitzung geleitet. Dann habe ich mir gedacht: Das kriege ich schon hin.“ Er habe „sehr gerne“ den Vorsitz übernommen. Unterstützt wurde er bis zur Pause von Katharina Hopf, danach von Tabita Behrenz. Die Frauen von Politik zum Anfassen fungierten an seiner Seite als Protokollführerinnen.

Lob für Schülerrat aus Politik und Verwaltung Nicht nur Sebastian Koch, SPD-Ratsherr und Leiter des Jugendparlaments, lobte die „sehr gute Beteiligung“ der Schülerinnen und Schüler. Auch die als Paten fungierenden Ratsleute waren begeistert von dem Elan des Nachwuchses. „Viele behaupten, die Jugendlichen hätten kein Interesse an der Politik. Dabei ist der Drang zum Mitwirken vorhanden“, sagte zum Beispiel Dennis True (SPD). „Das macht uns Druck, dass wir dranbleiben an den Themen“, fügte Britta Buttelmann (Grüne) hinzu. Laut Alexander Carapinha Hesse(FDP) muss die Politik sogar „zeitnah zeigen, dass wir das weiter verfolgen“. Finn Kortkamp (CDU) stellte fest, dass „wir sonst nicht auf diese Weise mit den Jugendlichen in Kontakt kommen, dazu noch über die Fraktionen hinweg“. Bürgermeister Stephan Korte hatte nach eigener Auskunft „zwei spannende Stunden“ erlebt. In der Kommunalpolitik seien immer Kompromisse notwendig. „Das habt ihr verinnerlicht. Das zeigt die Vielzahl eurer Änderungsanträge“, sagte er in Richtung der Jugendlichen. Die Entscheidungen des fiktiven Rates seien mit breiten Mehrheiten gefallen. „Auf eine Stimme kam es hier nicht an, aber das ist nicht die Regel.“ Korte lobte den respektvollen Umgang der Schüler miteinander und stellte für sich einen Wiedererkennungswert bei den Themen fest: „Die spielen bei uns auch eine Rolle.“ ah