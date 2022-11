Plakate der Grünen hängen einen Monat nach der Landtagswahl noch in Stuhr

Von: Gregor Hühne

Wahlplakate an der Bremer Straße: Am Brinkumer Ortseingang wirbt die Partei Bündnis 90 / Die Grünen noch immer mit mehreren Reklamepostern für die Landtagswahl am 9. Oktober 2022. © Gregor Hühne

Die Landtagswahl in Niedersachsen ist am 9. Oktober gewesen – taggenau vor einem Monat. In der Regel sollen Parteien nach dem Urnengang Wahlplakate unverzüglich abnehmen. Die Grünen in Stuhr scheinen es damit nicht ganz so eilig zu haben. Mindestens vier Plakate waren am Dienstag noch immer publikumswirksam am Brinkumer Ortseingang von der Bremer Straße aus zu sehen.

Stuhr – „Definitiv ein Versehen!“, sagt Bettina Buttelmann von den Stuhrer Grünen über die hängengebliebenen Plakate. Für die Plakatierungen bei Landtags- und Bundestagswahlen sei jedoch der Kreisverband der Partei zuständig. Der wiederum beauftragte ein Unternehmen dazu. „Manchmal übersehen die was“, so die Ratsfrau. Für Kommunalwahlen hingegen sei der Ortsverband verantwortlich. Grundsätzlich würden Wahlplakate innerhalb einer Woche abgenommen, schildert sie. Parteimitglieder seien zudem dazu aufgerufen, noch hängende Plakate abzunehmen.

Dem Kreisverband der Grünen ist die Angelegenheit äußerst unangenehm. Sünje Siercks spricht von rund 2 500 Plakaten, die zur Landtagswahl doppelseitig in der Region an 1 250 Laternen hingen. „Dass vereinzelt Plakate nach dem Urnengang hängen bleiben, sei ein großes Ärgernis, das immer mal wieder passiere, glücklicherweise nicht oft, aber auch bei anderen Parteien“, sagt sie. „Überwiegend passiert das [Übersehen] auf kleinen Nebenstraßen, an einer Hauptstraße ist das eher ungewöhnlich.“

Gemeindeverwaltung musste noch keine Strafen aussprechen

Strafen seien laut Verwaltung noch nie nötig gewesen. „Die Gemeinde Stuhr hat bisher weder Verwarnungen an Parteien ausgesprochen, noch Bußgelder verhängt“, teilt Stuhrs Pressesprecher Frank Meierdiercks mit. „Dies entspricht auch nicht unserer angestrebten Umgangsweise.“ Gebe es Informationen zu Plakaten, die nicht abgenommen wurden, werde mit der jeweiligen Partei Kontakt aufgenommen. In der Regel werde dann schnell gehandelt. Jedoch seien nach der vergangenen Landtagswahl keine Meldungen im Rathaus über noch hängende Wahlplakate eingegangen.

Einzelne Plakate könnten laut Stellungnahme der Verwaltung auch durch den Baubetriebshof entfernt und dann einer Partei in Rechnung gestellt werden, was noch nie nötig war, so Meierdiercks. Er glaubt indessen nicht, dass Plakate, die länger im öffentlichen Raum zu sehen sind, von Vorteil für eine Partei sind, im Gegenteil: „Das länger Hängenlassen wird nicht von allen als positive Werbung gesehen.“

Auch bei der CDU kommt das schon mal vor

Die Grünen sind hingegen nicht die einzige Partei, deren Plakate nach einer Wahl vereinzelt noch zu sehen sind. „Das kommt bei uns auch mal vor“, sagt Finn Kortkamp, CDU-Fraktionsvorsitzender im Stuhrer Rat. Bei den Christdemokraten verteilen die Mitglieder ehrenamtlich sämtliche Plakate. Die Allermeisten würden am Tag nach der Wahl abgenommen oder im Laufe der Woche entfernt, allerspätestens aber nach zwei Wochen. Dabei plakatierten die Parteimitglieder zumeist an ihren jeweiligen Wohnorten aus dem Gedächtnis. „Das funktioniert ganz gut“, so Kortkamp. Würden Plakate am Ende mal übersehen, sei die Partei dankbar für Hinweise.

Gelegentlich helfen sich die Wahlkämpfer sogar untereinander. Kortkamp berichtet, dass er nach der Landtagswahl beim Entfernen von Plakaten auch zwei von der SPD erspähte. Kurzerhand habe er die Wahlwerbung des Mitbewerbers – mit Erlaubnis von SPD-Mann Dennis True – mit abgenommen. Die Stuhr-SPD war am Dienstag für einen Kommentar nicht zu erreichen.

Ein Wahlplakat, das polarisiert

Zu sehen war am Dienstag unter anderem noch das Grünen-Plakat mit der Aufschrift „Eine Heimat für alle. Außer Nazis.“ (siehe Bild). Bereits im Vorfeld und während der Landtagswahl hatte das Motiv für Kontroversen gesorgt – auch parteiintern. Für den flüchtigen Blick sei der Kontrast zu gering gewesen, weshalb Teile der Partei das Motiv nicht in den Umlauf bringen wollten. Außerdem sei es aufgrund der Abbildung zu rassistischen E-Mails an die Partei gekommen. Dagegen habe sich das Plakat in den Sozialen Medien großer Popularität erfreut, so Dörthe Siemers-Wulff. Nun sei jedoch Schluss mit der Wahlwerbung. Die Partei wolle die Plakate umgehen abbauen.